Inter, infortuni dopo la Supercoppa: esami per Calhanoglu

Un Day After amaro per l’Inter, sconfitta ieri in maniera incredibile nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan per 2-3 e con i nerazzurri che non sono riusciti a proteggere il doppio vantaggio pagando errori pocae lucidità di gioco. Le brutte notizie poi arrivano anche dai tanti acciaccati dopo la spedizione in Arabia Saudita.

Resettare e ripartire, anche se non sarà certamente facile. L’Inter ha visto sfumare via la vittoria nella Supercoppa Italiana subendo una rimonta da 2-0 a 2-3 nella finale contro il Milan di ieri sera. Un crollo avvenuto nel secondo tempo (nonostante il gol ad inizio frazione di Taremi) che ha molte ragioni, che squadra e allenatore dovranno analizzare in vista dei tantissimi prossimi impegni.

Inter, amarezza e infortuni dopo il KO di Supercoppa: Calhanoglu a rischio col Venezia e anche de Vrij acciaccato. Si attendono novità per Thuram, Pavard e Acerbi

Una partita che oltre alla forte delusione di aver perso il secondo Derby stagionale e in un modo beffardo, ha “regalato” all’Inter alcuuni strascichi negativi in vista del prossimo futuro. Nerazzurri che ieri non erano al completo con le assenze di Acerbi, Pavard e la presenza solo numerica di Marcus Thuram, con il francese in panchina ma sostanzialmente non disponibile a causa della elongiazione all’adduttore della coscia sinistra rimediata nella semifinale di giovedì con l’Atalanta.

La finale di ieri ha fatto scattare in casa Inter anche l’allarme Hakan Calhanoglu, con il regista turco costretto ad abbandonare il campo alla mezzora del primo tempo. Affaticmento muscolare all’adduttore destro per il centrocampista, che domani potrebbe svolgere degli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio. Difficile a questo punto la presenza del mediano per la prossima partita di campionato contro il Veenzia in programma domenica alle 15:00.

Le condizioni di de Vrij e speranze per Acerbi, Pavard e Thuram

Non al meglio nemmeno Stefan de Vrij, uscito affaticato nei minuti finali della Finale e che ha avvertito un fastidio muscolare come rivelato da Simone Inzaghi nel post partita. Anche le condizioni del difensore olandese saranno da valutare nelle prossime ore.

In questo senso per l’Inter diventa quasi fondamentale provare a recuperare i due assenti di lunga data nel reparto difensivo come Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. I due non sono stati convocati per le partite di Supercoppa Italiana e sono rimasti a Milano, proprio con l’obiettivo di tornare a disposizione per la ripresa del campionato. Parziale buona notizia in merito a Marcus Thuram, ieri risparmiato e con 90 minuti in panchina e che entro domenica dovrebbe superare in pieno il proprio problema ed esserci contro il Venezia.