Infortunio Calhanoglu: le sue condizioni e la data del rientro

Calhanoglu ha abbandonato il campo e ha chiesto la sostituzione per infortunio durante la finale di Supercoppa Italiana. Una tegola per l’Inter che ora teme per le sue condizioni, ecco come sta e cosa filtra sul rientro.

Infortunio Calhanoglu, come sta e la data del rientro

Non è stata una serata semplice quella dell’Inter di Simone Inzaghi, che dopo essere stata in vantaggio si fa rimontare e perde la finale con il Milan con il risultato di 3-2. Un brutto colpo da digerire, peggiorato anche dall’infortunio di Calhanoglu che al 35′ chiede la sostituzione (al suo posto Asllani) costringendo Simone Inzaghi a rinunciare al faro del suo centrocampo.

Secondo il primo comunicato dell’Inter, “Hakan Calhanoglu sostituito al 35′ della gara contro il Milan a causa di un affaticamento all’adduttore destro”, queste le prime sensazioni a proposito del suo problema fisico. Nelle prossime ore le sue condizioni verranno monitorate con maggior precisione e successivamente si potranno conoscere i reali tempi di recupero.

Un problema per Simone Inzaghi che ora spera di recuperarlo al più presto, magari già per la prossima giornata di Serie A che sarà importantissima per la classifica. Il turco è senza dubbio un giocatore fondamentale, il tecnico piacentino spera di poterci fare affidamento.

Non solo Calhanoglu, problemi anche per De Vrij

Al termine della gara Inzaghi ha parlato ai microfoni, ha analizzato la partita ma non solo, ha anche fornito dichiarazioni importanti sulle condizioni di De Vrij. Un problemino al flessore per il difensore olandese e ora i tifosi sperano non sia nulla di grave, anche perché dietro mancano ancora all’appello Pavard e Acerbi, entrambi ancora ai box ma in procinto di tornare.

Insomma, una serata amara che ora rischia di lasciare strascichi non solo per quanto riguarda l’umore, ma anche per la situazione infortuni. È importante recuperare tutti, all’orizzonte ci sono campionato, Champions e Coppa Italia e non ci si possono permettere cali di tensione.