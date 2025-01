Inter, infortunio per Correa: le condizioni del giocatore

I nerazzurri ripartono dopo l’amaro Derby e l’amara finale di Supecoppa Italiana a Riyad e si preparano al prossimo impegno di campionato, in programma domenica alle 15:00 contro il Venezia. Tanti giocatori non al meglio o infortunati per l’Inter, che dovrà valutare le condizioni di alcuni elementi per il match contro la formazione veneta.

Ultimo giorno di riposo per l’Inter, che dopo le 48 ore di pausa concesse da Inzaghi dopo il rientro da Riyad post finale di Supercoppa Italiana inizierà la preparazione in vista della partita contro il Venezia, valida per la ventesima giornata di campionato. Oltre alla finale persa col Milan, l’avventura in Arabia Saudita ha portato strascichi di infortuni in casa nerazzurra.

Inter, Correa si ferma per infortunio: elongiazione per l’attaccante argentino e Venezia a rischio

I nerazzurri devono fare la conta dei disponibili verso il Venezia, con la squadra di Inzaghi che tra precedenti infortunati e nuovi problemi può trovare difficoltà impreviste. Nell’esperienza in Arabia Saudita l’Inter ha dovuto fare a meno dei due difensori Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, e nel corso delle due partite contro Atalanta in semifinale e Milan in finale ha perso ulteriori pezzi dell’organico.

Nella sfida contro La Dea si è infortunato Marcus Thuram, per un problema ai flessori della gamba sinistra e invece in finale ha dovuto abdicare Hakan Calhanoglu per un fastidio muscolare all’adduttore destro. Non al meglio nemmeno Stefan de Vrij, Yann Bisseck e anche Joaquin Correa, con l’attaccante argentino che ha saltato il Derby per un affaticamento nei giorni precedenti alla partita.

Esami per il Tucu. Infortunio non serio, ma difficile il recupero per domenica

In data odierna Correa si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una elongiazione al soleo della gamba sinistra e che verrà valutata quotidianamente. Non uno stop troppo grave per l’attaccante, che però molto difficilmente potrebbe essere a disposizione per la sfida contro il Venezia. Nelle prossime ore è atteso poi il responso degli esami di Hakan Calhanoglu, con anche il turco a rischio assenza.