Inter, verso il Venezia: emergenza infortuni per i nerazzurri

La formazione nerazzurra si sta preparando in vista del match contro il Venezia, in programma domenica alle 15:00 allo stadio Penzo e valevole per la ventesima giornata di campionato. Situazione difficile lato infortuni per l’Inter, tra indisponibili e giocatori da poco rientrati da precedenti problemi.

Poco meno di 48 ore ad Inter-Venezia, partita che apre il 2025 di Serie A dei nerazzurri e che sancisce l’inizio del girone di ritorno. Dopo il dispendioso impegno in Supercoppa Italiana e la finale persa contro il Milan, la squadra di Inzaghi torna a rituffarsi in Serie A dove vuole iniziare l’inseguimento ad Atalanta e Napoli.

Inter, le ultime verso il Venezia: Inzaghi con gli uomini contati. Out Calha, Bisseck, Acerbi e Correa. In difesa torna Darmian

Nerazzurri che si trovano al terzo posto a 40 punti e a -4 dalla capolista Napoli, ma con due partite da recuperare rispetto ai partenopei. In attesa di riequilibrare la situazione delle partite giocate, l’Inter prova a riprendere il filo in campionato domenica contro il Venezia, in una sfida da non sottovalutare e contro una squadra che nel match d’andata (vittoria per 1-0 dell’Inter) ha messo in grande difficoltà gli uomini di Simone Inzaghi.

Oltre ad un avversario da prendere con le molle, i problemi in casa Inter arrivano dagli infortuni causati soprattutto dalla Supercoppa Italiana e con i nerazzurri rientrati ben più che affaticati dall’Arabia Saudita. Contro il Venezia infatti non ci sarà Hakan Calhanoglu, col centrocampista turco che ha rimediato una elongiazione all’adduttore destro e dovrebbe rientrare per la sfida contro il Bologna in settimana. Niente da fare nemmeno per Acerbi, Correa e Bisseck e con il difensore tedesco che starà fuori almeno 20 giorni per una distrazione muscolare alla coscia sinistra.

La probabile formazione, tocca ad Asllani in regia. Darmian ipotesi in difesa

Le buone nuove arrivano dal rientro in gruppo di Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ma con prospettive diverse. L’attaccante partirà titolare, mentre maggior cautela per il difensore che non vede il campo da oltre un mese e dovrebbe subentrare solo a partita n corso. Scelte abbastanza obbligate per Simone Inzaghi, che dovrebbe schierare i nerazzurri con il 3-5-2 e Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Darmian, pronto a tornare nel ruolo di centrale di destra. A centrocampo Dimarco e Dumfries sugli esterni, e e con a centrocampo Mkhitaryan e Barella che affiancheranno Asllani, chiamato a sostituire Calhanoglu e a rispondere alla brutra prova nel Derby. in attacco Lautaro Martinez e Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dimarco, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.