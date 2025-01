Infortuni Inter, è caos totale. Un altro titolare a rischio col Venezia

L’Inter viaggia verso la partita contro il Venezia ma con un pieno di cattive notizie relative al capitolo infortuni. Nerazzurri che rischiano di presentarsi al Penzo con una rosa molto corta a causa dei molti indisponibili.

Non il migliore degli avvicinamenti per l’Inter alla sfida di campionato contro il Venezia. Dopo essere rientrati da Riyad e dopo la Supercoppa Italiana, i nerazzurri hanno dovuto fare i conti non solo con la delusione del Derby perso in finale col Milan ma anche con diversi problemi muscolari che hanno colpito alcuni giocatori.

Infortuni Inter, ora è allarme vero: si ferma anche Mkhitaryan. L’armeno può saltare il Venezia. Non al meglio nemmeno Frattesi. Scelte ridottissime in difesa e a centrocampo

Per la partita di domenica pomeriggio infatti l’Inter rischia di non avere a disposizione un totale di sei giocatori. L’assenza più pesante sarà sicuramente quella di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è uscito per un affaticamento nella finale di Supercoppa di lunedì, e gli esami effettuati ieri hanno evidenziato una elongiazione agli adduttori della coscia destra. Il regista nerazzurro non ci sarà contro il Venezia, ma dovrebbe rientrare per la partita in programma mercoledì sera contro il Bologna e valida per il recupero della diciannovesima giornata.

Oltre a Chala, non saranno a disposizione nemmeno Francesco Acerbi (rientro la prossima settimana), Joaquin Correa (elongiazione al soleo sinistro dopo un problema occorso a Riyad) e Yann Bisseck. Il difensore tedesco non è rientrato al meglio dall’Arabia Saudita, e gli esami odierni hanno confermato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra che lo terranno fuori almeno tre settimane.

Secondo quanto riportato da Sky Sport l’Inter è in ansia anche per le condizioni di Henrikh Mkhitarytan. Il centrocampista armeno è uscito prima dall’allenamento di oggi per un affaticamento muscolare, ed è a rischio per la partita contro il Venezia. Da monitorare anche le condizioni di Davide Frattesi, con la mezzala italiana alle prese con un fastidio al bicpite femorale.

La probabile formazione: dentro Darmian, Asllani e Zielinski

Scelte davvero ridotte per Simone Inzaghi, che quanto meno ritrova Marcus Thuram da titolare e recupera per la panchina Benjamin Pavard. Nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Darmian. A centrocampo i due esterni saranno Dimarco e Dumfries, mentre in mediana nessuna opzione possibile ai tre rimasti con Barella assieme ad Asllani e Zielinski. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.