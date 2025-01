Ancora problemi per Simone Inzaghi, Mkhitaryan si è fermato per infortunio durante l’allenamento di ieri e ora è quasi sicuro il suo forfait in Venezia-Inter. Ecco le sue condizioni e chi lo sostituisce.

Infortunio Mkhitaryan: le sue condizioni e i tempi di recupero

Una situazione anomala per l’Inter che mai come in questo periodo deve fare i conti con gli infortunati. A centrocampo la situazione è davvero critica, con Calhanoglu tornato incerottato dalla Supercoppa e già sicuro di saltare la 20^ giornata di Serie A, ma non solo.

Nella seduta di allenamento di ieri si è fermato anche Mkhitaryan per un affaticamento muscolare. Non sembra essere nulla di grave, ma se le sue condizioni oggi non miglioreranno allora verrà sottoposto agli esami strumentali. Molto difficile vederlo in campo contro il Venezia, di conseguenza Simone Inzaghi dovrà inventarsi qualcosa.

Nella giornata di oggi potremo scoprire se rientrerà tra i convocati, ma in ogni caso non dovrebbe partire dal primo minuto. Le prossime ore saranno quindi fondamentali per conoscere le sue condizioni e i tempi di recupero, nella speranza che per l’armeno non ci sia nessuno stop o che comunque sia molto breve.

Venezia-Inter, chi sostituisce Mkhitaryan

Simone Inzaghi è pronto a schierare un centrocampo del tutto inedito. Barella è certo della titolarità come interno di destra, mentre Asllani dovrebbe sostituire Calhanoglu nel ruolo di play. È chiamato a dimostrare di poterne fare le veci con qualità e determinazione, anche perché le voci di una sua possibile partenza si stanno intensificando.

Se verrà confermato lo stop di Mkhitaryan, in questo momento Zielinski sembra essere in pole per partire dall’inizio. Frattesi rimane un’opzione più defilata, di norma gioca sulla parte destra del centrocampo e inoltre è al centro delle trattative di mercato. Per avere conferme dovremo comunque attendere le formazioni ufficiali.