Inter, verso il Venezia: le ultime sulle formazioni

Tra poche ore l’Inter scende in campo contro il Venezia nel match valido per la ventesima giornata di campionato e che apre il girone di ritorno di Serie A. Missione riscatto per i nerazzurri, che devono superare la delusione derivata dalla sconfitta in Supercoppa Italiana e riprendere la corsa in campionato.

Dimenticare Riyad e riaccendersi nella lotta al vertice in Serie A. Un obiettivo chiaro e da perseguire per l’Inter, che dopo l’amara esperienza della Supercoppa e la sconfitta nel Derby col Milan cerca punti fondamentali in trasferta contro il Venezia, nel tentativo di sorpassare l’Atalanta al secondo posto (ieri frenata sullo 0-0 ad Udine) e di non lasciare scappare via il Napoli in testa.

Un’occasione da non perdere per l’Inter, che può approfittare del mezzo passo falso della Dea e superarla in classifica e mettere pressione anche al Napoli (impegnato nel posticipo serale contro il Verona) e con i nerazzurri che con una vittoria salirebbero da soli al secondo posto a quota 43 e con due partite ancora da recuperare. Occasione ma anche partita da non sottovalutare, perché all’andata il Venezia mise in difficoltà i nerazzurri a San Siro e sfiorarono anche un clamoroso pari nei secondi finali.

Inter che poi deve affrontare un’emergenza infortuni non da poco, con ben cinque inidsponibili nella rosa e che andranno a ridurre in maniera importante le ruotazioni e le scelte di Simone Inzaghi. Saranno out infatti Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Francesco Acerbi, Yann Bisseck e Joaquin Correa, con quattro giocatori su cinque (a parte Acerbi) infortunati dopo problemi occorsi durante l’impegno di Supercoppa Italiana.

Le probabili formazioni

Scelte limitate per Simone Inzaghi quindi soprattutto in difesa e a centrocampo e con i nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 e con Sommer in porta, in difesa Bastoni, de Vrij e Darmian, con l’italiano che ritorna a lavorare da centrale. A centrocampo molte modifiche tra scelte tecniche e obblighi: Carlos Augusto farà riposare Dimarco a sinistra, mentre confermato Dumfries a sinistra. In mediana agiranno Zielinski, Asllani e Barella. In attacco ok Lautaro, mentre va verso la conferma Mehdi Taremi. Marcus Thuram è recuperato ma il francese partirà dalla panchina, così come Benjamin Pavard rientrato dopo oltre un mese di stop.

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic, Sverko, Idzes, Altare, Zampano, Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Busio, Zampano, Oristanio, Pohjanpalo.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.