Venezia-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Venezia-Inter, match in programma alle 15:00 allo stadio Pierluigi Penzo e valido per la ventesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Eusebio Di Francesco e Simone Inzaghi.

L’Inter riparte dal campionato per azzerare la delusione di Riyad. Prima partita del 2025 in Serie A per i nerazzurri, che ricominciano il loro percorso dalla trasferta di Venezia con un doppio obiettivo. Lasciarsi alle spalle la Supercoppa Italiana e trovare 3 punti fondamentali nella lotto Scudetto.

Venezia-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi conferma Taremi con Lautaro in attacco. Asllani e Zielinski a centrocampo. Veneti con Oristanio-Pohjanpalo

Ampia emergenza infortuni per l’Inter, che arriva alla sfida col Venezia con cinque indisponibili. Nerazzurri senza Calhanoglu, Mkhitaryan, Bisseck, Acerbi e Correa e che dovranno far fronte alle assenze pesanti di alcuni titolari, soprattutto in mezzo al campo. Inzaghi che schiera allora un Inter abbastanza inedita e rimaneggiata col solito 3-5-2 e con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Darmian. A centrocampo Carlos Augusto e Dumfries sugli esterni, e con Zielinski, Asllani e Barella a centrocampo. In attacco confermata la coppia della finale di Supercoppa Lautaro e Taremi, con Thuram recuperato ma che parte dalla panchina.

Venezia che risponde col 3-5-1-1 con Stankovic in porta, difesa con Idzes, Sverko ed Altare. A centrocampo Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia ed Ellertson. In attacco Oristanio a supporto di Pohjanpalo.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic, Idzes, Sverko, Altare, Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertson, Oristanio Pohjanpalo.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Taremi.