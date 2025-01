Venezia-Inter 0-1, al Penzo la decide Darmian: nerazzurri secondi

L’Inter vince 0-1 contro il Venezia nella ventesima giornata di campionato e riparte dopo la delusione di Supercoppa. Vittoria tanto sofferta quanto importante per i nerazzurri, che sbancano il Penzo grazie alla zampata di Darmian nel primo tempo e poi operano una ripresa di sofferenza ma strappano il successo. Inter che sorpassa l’Atalanta e sale da sola al secondo posto a 43 punti, Venezia penultimo a 14.

Si riparte con una vittoria. Sofferta, non spettacolare ma importantissima. L’Inter si rituffa al meglio in campionato e passa contro il Venezia vincendo di misura e centrando il sesto successo di fila in Serie A. Buon primo tempo della squadra di Inzaghi nonostante le molte assenze e vantaggio meritato. Secondo di sofferenza e poche occasioni contro un Venezia che ha anche una grande chance per il pari con Busio, ma non basta. Nerazzurri momentaneamente a -1 dal Napoli capolista.

Venezia-Inter 0-1, Darmian scaccia la crisi. Vittoria di sofferenza al Penzo. Nerazzurri secondi da soli in classifica

Atteggiamento iniziale molto aggressivo del Venezia, che cerca di tappare l’inizio costruzione d’azione dell’Inter e con i nerazzurri che fatica nei primissimi minuti a far girare con facilità il pallone.

Ci pensa Darmian sulla super giocata di Lautaro

Dopo un inizio un po’ claudicante l’Inter prova a prendere il controllo delle operazioni aumentando il livello di qualità del palleggio, ma il Venezia resta compatto e pronto anche ad imbastire ripartenze. Minuto 15 occasione per l’Inter. Lautaro ruba palla in area e serbe Taremi: l’iraniano però sbuccia il pallone e manda sul fondo col mancino. Al 16′ l’Inter la sblocca. Lancio perfetto di Asllani che pesca Lautaro, aggancio e tiro dell’argentino che trova la super parata di Stankovic che però non può nulla sul tap-in facile di Darmian che realizza lo 0-1.

Al 20′ buona azione dell’Inter. Filtrante di Barella per Dumfries a destra: cross immediato a pescare la girata al volo di Taremi che si alza però sopra la traversa. Venezia costretto ad un primo cambio al 25′. Fuori Sagrado (titolare a sorpresa per il problema nel riscaldamento di Altare) e dentro Haps. Minuto 27 e azione pericolosa in ripartenza del Venezia.

Palla recuperata dai lagunari che aprono spazio per Doumbia: il centrocampista fronteggia de Vrij e scarica poi per Pohjanpalo che viene chiuso in maniera decisiva da Bastoni. Buona trama al 35′ con Zielinski che riceve in trequarti, scarico per Lautaro che va col sinistro: Stankovic disinnesca. Primo tempo del Penzo che si chiude sull’1-0 in favore dei nerazzurri.

Una ripresa di difficoltà. Frattesi spreca il raddoppio, Busio grazia i nerazzurri

Parte forte il Venezia nel secondo tempo e al 50′ della ripresa sfiora il pari. Palla dentro a cercare Doumbia. Tuffo di testa del centrocampista e volo reattivo di Sommer che respinge il pallone. Inter che prova a gestire ritmo e possesso al Penzo, ma col Venezia che è assolutamente coinvolto e in partita. All’ora di gioco primi cambi per l’Inter: dentro Thuram e Frattesi e fuori Taremi e Asllani.

Minuto 66 occasione enorme per l’Inter per il raddoppio. Lautaro imbuca per l’inserimento centrale di Frattesi, che a tu per tu con Stankovic non riesce a depositare in porta col portiere del Venezia che manda in angolo. Venti minuti alla fine e partita che resta in bilico e Venezia che opera due cambi con gli ingressi di Yeboah e Bjarksasom per Oristanio e Doumbia.

Al 74′ il Venezia sfiora il gol. Ripartenza del Venezia e palla dentro per Busio. L’americano stoppa, tira col destro a giro e stampa sul palo graziando Sommer. Ad un quarto d’ora dalla fine fuori anche Lautaro e Dumfries e dentro Arnautovic e Pavard, al rientro dall’infortunio. Ultimo cambio dell’Inter con l’uscita di Barella per Dimarco, con l’esterno nerazzurro che va ad agire in mezzo al campo. Ultime mosse anche per Di Francesco alla ricerca del pari. Fuori Zampano e Nicolussi Caviglia e dentro Gjatkaer e Conde. Occasione per il Venezia al recupero con Pohjanpalo che riceve al limite: botta forte ma centrale che Sommer blocca. L’Inter soffre ma regge e vince la partita.