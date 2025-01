Venezia-Inter, le parole di Inzaghi: “Ottima gara oltre la stanchezza”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria nerazzurra per 0-1 contro il Venezia nella ventesima giornata di campionato. Match deciso dalla rete di Darmian nel primo tempo e che vale il secondo posto in classifica e momentaneamente a -1 dal Napoli.

Serviva reagire dopo la forte delusione della Supercoppa Italiana e l’Inter pur soffrendo l’ha fatto ed è otrnata a vincere in campionato. Successo di misura dei nerazzurri, che colgono il sesto successo di fila in Serie A e che vale il sorpasso all’Atalanta al secondo posto. Di seguito tutte le dichiarazioni di Inzaghi al termine della sfida.

Venezia-Inter, le parole di Inzaghi: “Eravamo stanchi e con assenze, ragazzi straordinari m potevamo chiuderla prima. Frattesi? Ci conto tantissimo su di lui”

“Non era semplice per noi dopo la finale e dopo averla persa così. Ma i ragazzi sono stati bravissimi. Siamo venuti qui stanchi, acciaccati e con molte assenze ma abbiamo fatto un’ottima gara. Poi nel secondo tempo potevamo fare meglio e chiaramente chiudere la partita. Poi se non fai, rischi di far rientrare gli avversari. Però questi ragazzi sono tre anni e mezzo che mi hanno dato tutto e oggi abbiamo fatto una partita non semplice ma abbiamo vinto“.

“Io le critiche le prendo come lato positivo perché facciamo notizie quando perdiamo. Lo prendo nel senso che abbiamo fatto molto in questi anni. L’ultima sconftta ci ha fatto male per come è arrivata, ma non cerchiamo alibi e guardimo avanti. Dobbiamo migliorare. Abbiamo fatto 43 punti in 18 partite, è un ottimo andamento ma ci sono squadre che vanno allo stesso ritmo e non dobbiamo fermarci. Ora sappiamo che abbiamo tantissimo impegni in pochi giorni. Questi ragazzi sanno come fare e cercheremo di lasciar fuori le pressioni e pensare di preparare le partite“.

“Io conto tantissimo su Frattesi. Lui è dentro al progetto e lavora tanto. Senza l’infotunio di Mkhitaryan sarebbe partito dall’inizio. Deve continuare così e ci ha dato molte soddisfazioni. Lui vorrebbe più spazio, ma c’è molta concorrenza ma io sono molto contento e vogliamo andare avanti con lui. Per come lo vedo e per come si allena è totalmente dentro al progetto“.

“Vediamo chi recuperiamo per il Bologna. Calhanoglu ed Acerbi potrebbero esserci, Mkhitaryan lo valuteremo domani. Abbiam poco tempo di recupero, ma l’importante è portare avanti più giocatori possibili anche se abbiamo tanti impegni ravvicinati. Importante anche i recuperi di Thuram e Pavard“.