Anche contro il Venezia Frattesi è partito dalla panchina, a riprova che per Simone Inzaghi non è un titolare. Si deve quindi trovare una soluzione: o si riesce a valorizzarlo o lo si deve cedere. Ecco la situazione, i possibili scenari e gli intrecci di mercato.

Inter, Frattesi ancora dalla panchina: il punto

L’Inter ha dimenticato in fretta la Supercoppa Italiana, per fortuna aggiungeranno i tifosi dato che il Napoli corre e continua a puntare allo Scudetto. I nerazzurri però non sono da meno, contro il Venezia mettono in scena una buona prova e conquistano altri tre punti importantissimi.

Il protagonista di giornata è Matteo Darmian, che con una rete fissa il risultato sull’1-0 e consegna la vittoria ai suoi compagni. Sulla sfondo rimane però ancora una volta Frattesi, partito dalla panchina nonostante l’assenza di Mkhitaryan.

“Frattesi avrebbe potuto giocare dall’inizio se Mkhitaryan non si fosse fatto male”, ha dichiarato Inzaghi al termine della gara. Insomma, l’assenza dell’armeno avrebbe compromesso la titolarità dell’azzurro al posto che favorirla. Scelte tattiche che solamente un allenatore che vive la sua squadra tutti i giorni può comprendere e capire, ma che ancora una volta certificano che per Frattesi sarà dura partire dall’inizio.

Mercato Inter, possibile cessione in arrivo?

L’Inter ha fondamentalmente due strade, trovare più spazio a Frattesi oppure procedere con la cessione già a gennaio. L’azzurro è giovane e ha talento, lo sa lui e lo sa la società, per questo motivo ha molti estimatori. Lui vorrebbe la Roma, ma non ha mai chiesto pubblicamente la cessione.

Ci sono però anche altre squadre interessate, ma l’Inter non lo cederà a meno che queste non mettano sul piatto almeno 40 milioni di euro. Una cifra importante ma utile poi per investire sul sostituto. I nerazzurri ci ragionano, staremo a vedere che cosa accadrà.