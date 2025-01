Inter, Ricci è il nome in pole per sostituire Frattesi: ecco quanto chiede il Torino (Photo by Alberto Gandolfo/LaPresse)-interdipendenza.net

I nerazzurri pensano al centrocampo del futuro, dato che in vista ci sono numerosi cambiamenti. Frattesi potrebbe partire e quindi è caccia al sostituto. In cima alla lista dei dirigenti dell’Inter c’è Samuele Ricci, giocatore del Torino che però ha un costo elevato. Ecco quanto chiedono i granata e la situazione sulla trattativa.

Calciomercato Inter, c’è Ricci per il dopo Frattesi

Il calciomercato è aperto e si analizzano quindi le maggiori trattative, sia in entrata che in uscita. I nerazzurri attueranno una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima estate, con più di qualche giocatore che è pronto a salutare il club per accasarsi altrove.

Frattesi è uno di questi, potrebbe partire già in questa sessione di trasferimenti, ma è più probabile che la sua cessione avvenga a giugno. In ogni caso, l’Inter deve trovare subito un sostituto che garantisca qualità e che sia già pronto per giocare in un grande club.

La dirigenza ha già deciso chi potrebbe corrispondere a questo profilo: Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino sta dimostrando tutte le sue qualità e non è un caso che su di lui si siano posate le attenzioni di diversi club. Tra questi c’è anche il Milan, che ha ancora più necessità dei nerazzurri di sistemare la mediana con innesti di qualità

Quanto vale Ricci e la strategia dei nerazzurri

Il Torino non farà sconti per Samuele Ricci, consapevole che è lui il pezzo pregiato della rosa. La richiesta è di almeno 40 milioni di euro, di conseguenza servirà una cessione. La strategia è però ben chiara, per Frattesi si chiederanno 45 milioni di euro, con i soldi ricevuti ci si muoverà poi per acquistare il granata. Non sarà un’operazione semplice, certo, ma i nerazzurri ci proveranno consapevoli che sarebbe un acquisto per il presente e per il futuro.