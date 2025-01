Calciomercato Inter, nerazzurri in pressing su Walker: obiettivo prestito (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter continua a muoversi nel calciomercato di gennaio con l’obiettivo di alzare ulteriormente la qualità della rosa di Simone Inzaghi. Il nuovo nome è quello di Kyle Walker, terzino del Manchester City che vuole partire già nelle prossime settimane. Ecco la formula con cui i nerazzurri vorrebbero finalizzare il colpo e quali sono le concorrenti da battere.

Calciomercato Inter, Walker è il nuovo obiettivo: le ultime

L’Inter continua a correre in campionato, ha superato completamente la sconfitta della Supercoppa e ora mette nel mirino i prossimi obiettivi stagionali. La volontà è quella di rimanere in corsa su tutti i fronti, dalla Serie A alla Champions League, passando per la Coppa Italia.

Tanti impegni e una rosa già adeguatamente costruita, ma si può sempre fare di meglio. Nelle ultime ore il The Sun ha aperto a una clamorosa indiscrezione: Walker vorrebbe lasciare il Manchester City e l’Inter sarebbe interessata al suo ingaggio.

Il terzino ha una grandissima esperienza europea e possiede qualità ben note a tutti, sarebbe un acquisto veramente importante che andrebbe a migliorare ulteriormente la formazione d’Inzaghi. La volontà della dirigenza nerazzurra è quella di procedere con il prestito ed eventualmente riparlare di un acquisto a titolo definitivo nel prossimo giugno.

La concorrenza del Milan e la fonte sicura

“La situazione si sta evolvendo rapidamente, ma l’accordo è sul tavolo e ci stiamo lavorando. Il club e il suo agente sono in contatto con l’Inter e ci si aspetta che l’affare possa concludersi rapidamente”. Queste le parole di una fonte vicina alla trattativa, le quali aprono prepotentemente spiragli sull’affare.

Su Walker c’è anche il Milan che ha necessità di sistemare la corsia di destra, sarà quindi testa a testa tra le milanesi. In questa stagione ha accumulato 18 presenze totali, ma qualcosa con la società si è rotto ed è quindi pronto all’addio.