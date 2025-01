Calciomercato Inter, asse mercato col Bologna: si tratta su tre nomi

Questa sera i nerazzurri affrontano il Bologna nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato a San Siro. Chance da non sprecare per la squadra di Inzaghi di portarsi a -1 dal primo posto del Napoli. Sul mercato invece potrebbero aprirsi manovre per l’estate proprio con i rossoblu.

Un Inter non al top della forma e con assenze pesanti per infortunio, che però deve cercare di andare oltre alle difficoltà e andare alla ricerca della settima vittoria conseutiva in campionato e con un obiettivo ben chiaro. Accorciare ad un solo punto di distanza dal Napoli e mettere pressione alla squadra di Antonio Conte in vista della lotta Scudetto.

Calciomercato Inter, asse col Bologna in estate? I nerazzurri monitorano Beukema e Castro, ai felsinei piace Asllani. E c’è un altro nome…

Questa il presente immediato sul campo con Inter e Bologna che saranno avversari, ma il club nerazzurro e quello rossoblu potrebbero trovarsi alleati in sede di calciomercato. I rapporti tra le due società sono buoni, e nella sessione estiva potrebbe venire a crearsi una sinergia tra i due club. Nella prossima stagione, l’Inter è attesa da una sorta di rivoluzione tecnica e con molti giocatori della rosa che andranno via perché in scadenza di contratto.

Obiettivo della proprietà americana Oaktree è quella di costruire una squadra competitiva, ma anche di elemento giovani e di prospettiva e che uniscano potenziale a lungo termine. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, l’Inter avrebbe acceso i riflettori su due giocatori del Bologna come Sam Beukema e Santiago Castro.

Inter sul centrale e l’attaccante dei rossoblu. Nella trattativa può entrare Asllani, e da attenzionare anche la situazione Fabbian

Il difensore olandese è un profilo che piace molto per età (classe 1998) e caratteristiche tecniche, un giocatore fisico e veloce e abile anche nella conduzione palla al piede. La sua valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Un altro elemento che interessa parecchio è l’attaccante argentino classe 2004, una delle rivelazioni del campionato. Centravanti atipico di grande tenacia e di ottimo talento e che per movenze e peculairtà tecniche ricorda il primo Lautaro Martinez. Valutazione non bassa nemmeno per Castro, con i rossoblu che partirebbero da una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro.

Due investimenti di caratura notevole e con l’Inter che potrebbe giocarsi qualche carta. Al Bologna piace Kristjan Asllani. Il mediano albanese classe 2002 dei nerazzurri è considerato come l’erede ideale in caso di addio del veterano Remo Freuler e la trattativa può accendersi in estate. Da non dimenticare infine anche Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 dei rossoblu ma su cui l’Inter vanta in diritto di riacquisto 12 miioni di euro a partire dalla prossima estate e che potrebbe essere sfruttato come pedina per un più ampio affare tra i due club.