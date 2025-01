Inter, verso il Bologna: le ultime sulle formazioni

Questa sera l’Inter affronta il Bologna a San Siro nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Occasione enorme per i nerazzurri per prendere margine sull’Atalanta e soprattutto andare a -1 dal primo posto del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulle probabili formazioni della sfida del Meazza.

Dopo le partite di ieri che hanno visto di scena il Milan vittorioso in rimonta sul Como e il pareggio tra Atalanta e Juventus, oggi tocca all’Inter levarsi un primo asterisco e andare a completare la diciannovesima giornata di campionato, rinviata per l’impegno di inizio anno in Supercoppa Italiana.

Inter, le ultime verso il Bologna: tornan Dimarco e Thuram, ma è emergenza in mediana. Fiducia ad Asllani. Italiano con scelte a sorpresa?

Sfida non banale e molto complicata contro il Bologna di Vincenzo Italiano, che viene da 1 sconfitta e 1 pari nelle ultime due di campionato ma è una squadra molto tecnica, veloce e con varie alternative dalla panchina per cambiare il corso della gara. Come detto la chance è importante per i nerazzurri che con una vittoria salirebbero a 46 punti, allungherebbero a +3 sull’Atalanta e si porterebbero a -1 dalla vetta del Napoli e con ancora una partita da recuperare (contro la Fiorentina probabilmente a febbraio).

Partita piena di ostacoli e dove l’Inter non ci arriva benissimo causa infortuni. Inzaghi dovrà infatti fare a meno per la partita di questa sera di Hakan Calhanoglu, Henrkh Mkhitaryan, Yann Bisseck e Joaquin Correa. Il centrocampista turco dovrà stare fermo almeno due settimane a causa di una ricaduta del precedente infortunio, e con gli esami svolti ieri che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Stesso tempo di recupero per il difensore tedesco, che ha già saltato la trasferta di Venezia per una distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Possibile recupero per la sfida di domenica contro l’Empoli per la mezzala armena e l’attaccante argentino.

Le probabili formazioni

Inter che quindi non dovrebbe essere troppo diversa dalla formazione vista domenica contro il Venezia, ma con alcuni rientri importanti tra i titolari. Nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Darmian. A centrocampo Dumfries e Dimarco sugli esterni, mentre in mediana scelte blindate e obbligate con Asllani in regia assieme a Barella e Zielinski. In attacco assieme a Lautaro Martinez, torna dal primo minuto Marcus Thuram.

Solo una vera assenza di rilievo per il Bologna, che non avrà a disposizione lo squalificato Lucumì in difesa oltre agli infortunati El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer. Italiano dovrebbe schierare i suoi col 4-2-3-1 e con Skorupski in porta, difesa con Lykogiannis, Casale, Beukema e Holm. A centrocampo Freuler e Pobega, mentre in attacco Dominguez, Fabbian (in vantaggio su Odgaard per il ruolo di trequartista) e Ndoye, con lo svizzero in avanti su Orsolini come ala destra. La prima punta sarà Santiago Castro.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Lykogiannis, Casale, Beukema, Holm, Freuler, Pobega, Dominguez, Fabbian, Ndoye, Castro.