Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Bologna, match in programma alle 20:45 a San Siro e valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano.

Tutto pronto per l’ultimo recupero che andrà a chiudere il diciannovesimo turno di campionato, rinviato per le squadre che sono state impegnate in Supercoppa Italiana. Dopo Milan e Juventus e Atalanta, tocca all’Inter che ospita il Bologna al Meazza in una sfida importantissima per la classifica e per la lotta al titolo e con i nerazzurri che possono ambire ad andare a -1 dalla vetta del Napoli e con ancora una partita da recuperare.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali del match: riecco la Thu-La e centrocampo obbligato. Italiano con l’artiglieria pesante: dentro Orsolini e Ndoye

Assenze pesanti per Simone Inzaghi, che contro i rossoblu deve rinunciare a Henrikh Mkhitaryan e ad Hakan Calhanoglu oltre che a Yann Bisseck e Joaquin Correa. Due cambi di formazione rispetto all’11 che domenica ha superato il Venezia. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Darmian, de Vrij e Bastoni. A centrocampo sugli esterni Dumfries e il rientro da titolare di Dimarco, mentre in mediana confermata la linea centrale con Barella e Zielinski ai lati di Asllani. In attacco torna dal primo minuto Marcus Thuram, assieme a Lautaro Martinez.

Il Bologna prova e sogna il colpaccio a San Siro e cerca di tornare ai 3 punti dopo una sconfitta e un pari nelle ultime due per rilanciarsi in zona Europa e con i rossoblu che si trovano ottavi in classifica a 29 punti e con una partita in meno. Bologna che si schiera col 4-2-3-1 con Skorupski in porta, difesa con Holm, Beukema, Casale e Lykogiannis. In mediana Freuler e Moro, mentre in attacco poker d’assi con Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dimarco, Zielinski, Asllani, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis, Freuler, Moro, Orsolini, Odgaard, Ndoye, Castro.