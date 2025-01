Inter, Mkhitaryan recupera dall'infortunio: ci sarà con l'Empoli (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter si prepara alla partita con l’Empoli valevole per la 21^ giornata di Serie A. Simone Inzaghi continua a fare i conti con gli assenti, ma arrivano buone notizie a proposito dell’infortunio di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno sarà regolarmente a disposizione del tecnico piacentino e potrà partecipare alla sfida.

Infortunio Mkhitaryan, l’armeno si allena in gruppo

Sono stati giorni complicati in casa Inter, Simone Inzaghi ha dovuto rinunciare a Calhanoglu e al contempo anche a Mkhitaryan, ovvero a due dei titolarissimi in mezzo al campo. Sembra intravedersi ora uno spiraglio di luce, quantomeno per quanto riguarda l’armeno.

Mkhitaryan è tornato ad allenarsi in gruppo e sembra aver risolto del tutto i suoi problemi fisici. Considerata l’assenza del turco è sicuramente una grande notizie per i nerazzurri, che possono parzialmente tornare a respirare. Contro il Bologna c’è stato più di qualche problema in mediana e si è capita una cosa: serve l’esperienza e la qualità dei giocatori migliori.

L’armeno aveva subito un’elongazione agli adduttori della coscia sinistra, nulla di grave dunque ma comunque un problema fastidioso. Ora il pallino passerà nelle mani di Simone Inzaghi che dovrà decidere se schierarlo dal primo minuto o a partita in corso.

L’importanza di Mkhitaryan nell’Inter

Mkhitaryan è un giocatore che si sottovaluta troppo spesso, eppure ha delle qualità decisamente fuori dal comune. Possiede una tecnica invidiabile, calcia bene con entrambi i piedi e ha un buon senso del gol. Non solo, i suoi tempi d’inserimento sono praticamente perfetti e per questo motivo riempie spesso l’area.

Se a questo si unisce un’indiscutibile esperienza, allora ecco che si capisce bene perché per Simone Inzaghi sia praticamente insostituibile. Serviranno le sue capacità da qui fino al termine della stagione per raggiungere gli obiettivi, e tutti si augurino che non debba più fare i conti con altri infortuni.