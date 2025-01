Inter, infortunio Frattesi: ha svolto gli esami, si attendono gli esiti

È un periodo particolare per Davide Frattesi, che oltre a essere al centro delle voci di mercato è anche alle prese con un infortunio muscolare. Il centrocampista nerazzurro ha svolto questa mattina gli esami strumentali per capire l’entità del problema e ora si attendono gli esiti. La sua partecipazione alla prossima giornata di Serie A è a forte rischio.

Infortunio Frattesi, ecco come sta il nerazzurro

Contro il Bologna è entrato a gara in corso, ma è sembrato ben lontano dalla forma dei tempi migliori. Qualcuno ha ipotizzato che fosse distratto dalle insistenti voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma, ma la realtà sembra essere un’altra.

Frattesi soffre a causa di un infortunio muscolare da diverso tempo e la causa non è ancora chiara allo staff medico. Per questo motivo questa mattina ha svolto gli esami strumentali nella speranza di fare chiarezza, ma per il momento non sono ancora arrivati gli esiti.

Nella 21^ giornata di Serie A l’Inter affronterà l’Empoli, lo farà priva di Calhanoglu, ma potrà contare su Mkhitaryan che ha recuperato e si è allenato in gruppo. Non finiscono però i problemi per Simone Inzaghi che ancora una volta avrà le scelte limitate.

Calciomercato Inter, Frattesi sempre più vicino alla Roma

Infortunio a parte, si deve parlare anche di calciomercato perché Davide Frattesi avrebbe raggiunto un accordo con la Roma. Si parla di un contratto valevole fino al 2029, con un ingaggio leggermente aumentato e con la possibilità di tornare protagonista in una piazza comunque importante.

A mancare è l’accordo tra i due club, l’Inter chiede 45 milioni di euro, i giallorossi non sono disposti ad accontentarla. Si continua a trattare, ma nell’aria c’è la consapevolezza che un addio è più probabile di quel che si potrebbe pensare.