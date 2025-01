Inter-Empoli: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

La 21^ giornata di Serie A è alle porte. L’Inter affronta l’Empoli a San Siro con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. Sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e il pronostico.

Inter-Empoli, dove vederla in TV e in streaming

I nerazzurri vogliono conquistare i tre punti per tenere il passo del Napoli, ma per farlo dovranno riuscire a vincere in una partita che potrebbe rivelarsi più complicata del previsto, ecco dove vederla in TV. Inter-Empoli sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

La si potrà seguire in streaming scaricando l’applicazione su qualunque dispositivo compatibile ed effettuando l’accesso. La telecronaca è stata affidata a Ricky Buscaglia che sarà supportato nel commento da Marco Parolo.

Quando e dove si gioca Inter-Empoli

Inter-Empoli, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, andrà in scena domenica 19 gennaio, alle ore 20:45, allo stadio Meazza di San Siro, Milano.

Probabili formazioni di Inter-Empoli

Prevista qualche novità di formazione per Simone Inzaghi che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi. In porta ci sarà Sommer, davanti a lui la linea a tre sarà composta da Pavard, De Vrij e da uno tra Bastoni e Carlos Augusto, con il primo in vantaggio sul secondo.

Sulla banda di destra Darmian parte favorito su Dumfries, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. In mezzo al campo, Asllani verso la panchina, al suo posto partirà Zielinski, al suo fianco torna Mkhytarian e Barella è confermato. In avanti, Lautaro Martinez farà coppia con Taremi, Thuram verso il riposo.

3-5-2 anche per l’Empoli di D’Aversa che davanti a Vasquez schiererà Goglichidze, Ismajli e Viti. Sulle corsie fiducia in Gyasi e Pezzella, mentre in mezzo al campo Henderson e Maleh affiancheranno Grassi. In avanti, Esposito farà coppia con Colombo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Taremi. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Empoli (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: D’Aversa.

Il pronostico di Inter-Empoli

I nerazzurri sono forti e avranno il vantaggio di giocare in casa. Secondo le maggiori agenzie di scommesse, l’Inter parte favorita.