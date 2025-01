Infortunio Calhanoglu, c'è la data del rientro: ecco quando torna in campo (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)-interdipendenza.net

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria dell’Inter, c’è la data del rientro di Hakan Calhanoglu. Ecco quando torna in campo il centrocampista turco e quando Simone Inzaghi potrà contare su di lui.

Infortunio Calhanoglu, c’è la data del rientro: scalpita per il Lecce

Non è sicuramente una stagione fortunata per l’Inter per quanto riguarda gli infortuni. Sono numerosi gli stop e questi stanno condizionando anche le prestazioni dei nerazzurri. Dall’infermeria, però, in questi giorni arrivano buone notizie: Calhanoglu sta migliorando al punto che potrebbe trovare la convocazione già nella 22^ giornata di Serie A, quando i meneghini sfideranno il Lecce.

La sua assenza sta pesando e non poco, Simone Inzaghi ha provato a dare fiducia ad Asllani ma le cose non sono andate come sperato. Il turco è un giocatore unico nel suo genere e quando è disponibile viene praticamente utilizzato sempre.

In mezzo al campo serve la sua qualità, la sua capacità di dettare i tempi e anche la sua leadership. Insomma, il rientro di Calhanoglu sarebbe fondamentale anche perché saranno tanti gli impegni dei nerazzurri.

Recupera anche Mkhitaryan, dubbi su Frattesi

Le buone notizie, però, non finiscono qui: Mkhitaryan ha recuperato completamente dall’infortunio e si sta allenando con i compagni. L’armeno dovrebbe partire titolare in Inter-Empoli, partita valevole per la 21^ giornata di Serie A, posizionandosi accanto a Zielinski e a Barella.

Qualche dubbio in più invece su Frattesi. L’interno di centrocampo nerazzurro ha svolto gli esami strumentali, i quali non hanno evidenziato lesioni, ma le sue condizioni continuano a non essere delle migliori. Potrebbe trovare la convocazione, ma il suo impiego risulta molto difficile. Nel mentre, si continua a ragionare sul mercato, la Roma rimane in pressing e una sua partenza risulta al momento tutt’altro che improbabile.