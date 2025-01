L’Inter affronta l’Empoli nella 21^ giornata di Serie A in una partita in cui è obbligata a conquistare i tre punti: ecco le probabili formazioni e tutti i ballottaggi delle due squadre.

Probabili formazioni Inter-Empoli, i ballottaggi dei nerazzurri

L’Inter intravede la vetta della classifica, al momento occupata dal Napoli che però è impegnato nella delicata sfida con l’Atalanta, di conseguenza vuole assolutamente vincere per agganciarla. Simone Inzaghi, però, deve tenere conto dei tanti impegni e quindi ci sono ancora diversi dubbi sulla formazione dei nerazzurri.

In porta sarà confermato Sommer, mentre in difesa Pavard e De Vrij sono sicuri titolari. Discorso diverso per Bastoni che si gioca un posto con Carlos Augusto. A destra Darmian può rilevare Dumfries, ma in questo momento il ballottaggio persiste.

In mezzo al campo, Mkhitaryan ha recuperato e quindi Asllani potrebbe tornare in panchina, Zielinski sedersi in cabina di regia e Barella partire come interno di destra. A sinistra pochi dubbi: Dimarco scenderà in campo dall’inizio. In avanti, invece, Lautaro è sicuro di un posto, mentre Thuram e Taremi si contendono l’ultimo slot disponibile.

I ballottaggi dell’Empoli

Qualche dubbio anche per D’Aversa e il primo è in porta. Vasquez, in questo momento, è in vantaggio su Seghetti, ma il tecnico dell’Empoli deciderà nel corso della giornata di oggi. In difesa e sugli esterni spazio ai soliti noti, con Goglichidze, Ismajli (osservato speciale e obiettivo di mercato dei nerazzurri) e Viti a comporre la linea a tre e con Gyasi e Pezzella a occupare le corsie e pronti alle scorribande.

In mezzo al campo, Maleh in questo momento è in vantaggio su Fazzini, mentre Henderson potrebbe partire al posto di Cacace. In avanti, largo alla doppia punta con Colombo che verrà supportato da un Esposito in splendida forma.