Sparta Praga-Inter: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’Inter affronta lo Sparta Praga in una partita fondamentale ai fini della classifica di Champions: ecco dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.

Sparta Praga-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Manca poco e i nerazzurri potranno raggiungere il loro obiettivo, ovvero quello di superare la fase a campionato e approdare alla fase a eliminazione diretta di Champions League. Un’occasione importante per conquistare punti importanti ce l’avranno mercoledì, quando in trasferta cercheranno di ottenere una vittoria.

Sparta Praga-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport. La si potrà seguire anche in streaming su Sky GO e NOW. Non è prevista la visione in chiaro su nessun canale.

Quando e dove si gioca

Sparta Praga-Inter andrà in scena mercoledì 22 gennaio, alle ore 21:00, allo Stadion Letnà di Praga.

Probabili formazioni di Sparta Praga-Inter

Lo Sparta Praga scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Vindhal, partiranno Vitik, Sorensen e Cobbaut in difesa. Sulle corsie, spazio alla corsa di Wiesner e Rynes, mentre al centro Solbakken sarà affiancato da Sadilek e Kairinen. In avanti, Olatunji farà coppia con Birmancevic.

Modulo speculare per l’Inter di Simone Inzaghi che ha ancora qualche dubbio sull’11 iniziale. Sommer confermato tra i pali, davanti a lui la retroguardia sarà composta da Pavard, da uno tra Acerbi e De Vrij (con il secondo in vantaggio sul primo) e da Bastoni.

Sulla banda di destra Darmian si candida per una maglia da titolare, mentre a sinistra ci sarà Dimarco. In mezzo al campo, out Calhanoglu, al suo posto fiducia in Asllani che sarà affiancato da Barella e Zielinski. In avanti, Thuram torna titolare e potrebbe fare coppia con Taremi.

Probabile formazione Sparta Praga (3-5-2): Vindhal; Vitik, Sorensen, Cobbaut; Wiesner, Sadilek, Solbakken, Kairinen, Rynes; Olatunji, Birmancevic. Allenatore: Lars Friis.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Virj, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Taremi. Allenatore: Inzaghi.

Pronostico di Sparta Praga-Inter

L’Inter ha dimostrato di essere una squadra molto competitiva in Champions League e nonostante dovrà giocare fuori casa, secondo le maggiori agenzie di scommesse, partirà favorita.