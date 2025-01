Acerbi o De Vrij, chi gioca in Champions League? Le ultime (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter sarà impegnata mercoledì sera contro lo Sparta Praga in Champions League e Simone Inzaghi deve ancora risolvere qualche dubbio sulla formazione. Chi giocherà al centro della difesa? Acerbi o De Vrij? Ecco chi vincerà il ballottaggio e come sarà composta la difesa nerazzurra.

Ballottaggio De Vrij-Acerbi, chi gioca in Champions

A inizio stagione la formazione dell’Inter sembrava ben definita, Simone Inzaghi aveva ben chiaro quale fosse il suo 11 titolare e non sembravano esserci all’orizzonte cambiamenti degni di nota. Gli infortuni però, come spesso accade, hanno rimescolato le carte in tavola al punto da seminare dubbi sull’importanza di qualcuno.

Tra questi c’è sicuramente Acerbi, martoriato dai guai fisici e fermo spesso ai box in questa prima metà di annata calcistica. A giovarne è stato De Vrij, che chiamato in causa ne ha fatto le veci egregiamente dimostrando di possedere qualità importanti e utilissime per i nerazzurri.

Ora il centrale azzurro è tornato, ma la sua titolarità è chiaramente in dubbio. Nella linea a tre l’olandese sta dando grandi garanzie e toglierlo dal campo non è affatto semplice, nemmeno in Champions League. Contro lo Sparta Praga il ballottaggio perdurerà fino all’inizio del match, ma la sensazione è che a spuntarla sarà proprio De Vrij.

Acerbi perde la titolarità?

Per qualcuno gli infortuni non sono un problema in fatto di titolarità, come per Calhanoglu ad esempio che è un giocatore unico nel suo genere. Per qualcun altro, invece, i ripetuti stop sono un serio problema ed essendoci sostituti all’altezza ne condizionano il minutaggio generale.

Per Acerbi la situazione è questa, è rimasto assente e De Vrij lo ha sostituito nel migliore dei modi. In difesa è stata trovata una quadra e rimescolare le cose è sempre difficile, l’azzurro dovrà dimostrare sul campo di avere ancora le carte in regola per essere il titolare.