L’Inter si prepara a sfidare lo Sparta Praga in Champions League, ma a tenere banco c’è ancora la situazione infortunati. Ecco le condizioni di Acerbi, Bisseck e Calhanoglu, chi salterà la prossima grande notte europea dei nerazzurri?

Infortunati Inter: le condizioni di Acerbi, Calhanoglu e Bisseck

Archiviata anche la 21^ giornata di Serie A, l’Inter torna a pensare alla Champions League, competizione in cui sarà impegnata mercoledì contro lo Sparta Praga. Simone Inzaghi spera di poter contare su quanti più giocatori possibili, ma dovrà fare i conti con gli infortuni di Bisseck, Acerbi e Calhanoglu, iniziamo con i due difensori.

Il rientro dell’italiano slitterà ancora, ormai la sua tenuta fisica è diventata un caso al punto che l’Inter inizia a ragionare sulla possibilità di trovare un sostituto sul mercato. Una situazione delicata la sua, i continui problemi muscolari non gli stanno consentendo di svolgere una stagione normale e questo sta pesando anche sulle strategie di Simone Inzaghi.

Anche Bisseck sarà con grande probabilità costretto a dare forfait, la speranza e di poterlo riavere a disposizione il 29 gennaio contro il Monaco. La stessa data è stata cerchiata anche per Calhanoglu. Il centrocampista turco non è ancora al meglio ed è necessario attendere, anche perché tutti vogliono scongiurare il rischio di una ricaduta.

Chi giocherà in Champions al loro posto

Preso atto della situazione infortunati in casa Inter, non ci resta che capire chi li sostituirà. Per la difesa ci sono pochi dubbi, Bisseck non sarà convocato, ma i nerazzurri potranno contare su Benjamin Pavard, tornato in ottima forma. Anche sulla questione Acerbi non dovrebbero esserci particolari novità, De Vrij è pronto a occupare il centro della retroguardia.

Discorso diverso invece per il vice Calhanoglu, teoricamente dovrebbe partire Asllani, ma attenzione a Zielinski che potrebbe ricoprire il ruolo di play.