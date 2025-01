Calciomercato Inter, nerazzurri a caccia del sostituto di Acerbi: non dà garanzie (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

In casa Inter tengono banco le condizioni di Acerbi e la dirigenza ha intenzione di muoversi sul calciomercato per trovare immediatamente un sostituto. Si dovrà procedere però almeno con una cessione, altrimenti le trattative sarebbero molto complesse e difficilmente potrebbe arrivare a Milano un giocatore di spessore internazionale.

Calciomercato Inter, finita la fiducia: serve un sostituto di Acerbi

A inizio stagione la formazione di Simone Inzaghi sembrava ben delineata, soprattutto in difesa dove Pavard, Acerbi e Bastoni sembravano destinati alla titolarità. Il tecnico piacentino non cambia volentieri la sua retroguardia, anche perché è il reparto che deve garantire maggiore solidità e sicurezze, ma ha dovuto cambiare il suo credo per cause di forza maggiore.

Acerbi continua ad avere guai fisici, risolta la questione anche su chi giocherà in Champions League, ed è quasi sempre indisponibile. In questo contesto, i nerazzurri possono affidarsi solamente a De Vrij, che inizialmente avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di comprimario per poi partire a giugno.

L’olandese sta invece facendo gli straordinari e sta offrendo prestazioni degne di nota, motivo per cui ora ci si chiede se si lavorerà al rinnovo, ma non può giocare sempre. L’Inter ha tanti impegni e deve quindi trovare un giocatore che riesca a farne le veci e che possa sostituirlo quando ha bisogno di riposare.

Per acquistare serve vendere, Buchanan ai saluti?

Acquistare a gennaio è sempre molto difficile, le squadre vogliono guadagnare molto consapevoli di avere ancora metà stagione da disputare, di conseguenza serve liquidità. Insomma, per trovare il sostituto di Acerbi potrebbe essere necessario sacrificare qualcuno e il destinato a partire sembra essere Buchanan.

L’esterno canadese ha molti estimatori, Torino compreso, e con i meneghini non sta trovando molto spazio. Ecco che potrebbe essere una soluzione che aggrada tutti, ma serve stringere i tempi.