Calciomercato Inter, Frattesi a un bivio: i possibili sostituti

L’Inter continua a pensare al calciomercato e alla possibile cessione di Frattesi. In caso di uscita del centrocampista, sarebbe fondamentale muoversi immediatamente per trovare un sostituto e al momento i nomi caldi sono due. Ecco chi potrebbe arrivare a Milano.

Calciomercato Inter, Frattesi può partire: i sostituti

L’Inter si gode la bella vittoria sull’Empoli, importantissima per la classifica e che ha finalmente rispolverato la coppia del gol : Thuram-Lautaro Martinez. Ciononostante, la dirigenza non può rilassarsi perché deve ragionare sugli intrecci di mercato e sulla possibile uscita di Frattesi.

Il centrocampista ha espresso la volontà di giocare di più e ormai da settimane si discute di una sua possibile cessione, direzione Roma. La richiesta dei nerazzurri è alta, si parla di almeno 45 milioni di euro, di conseguenza non è una trattativa facile.

Ausilio deve però prendere in considerazione l’ipotesi di perderlo e per questo motivo si sta guardando attorno. Al momento, i nomi più probabili sono due: Ricci e Nico Paz. Il centrocampista del Torino piace molto ai meneghini, ma si deve superare la concorrenza del Milan.

Per il trequartista del Como, invece, la concorrenza proviene anche dall’estero e in estate dovrebbe fare ritorno al Real Madrid. Insomma, se ne discute e la sensazione è che qualcosa cambierà, se non in questa sessione sicuramente in quella estiva.

Mercato Inter, Cristante non convince

Considerati gli infortuni di Calhanoglu, la poca affidabilità delle rotazioni e tutte le varie ed eventuali, appare chiaro che se Frattesi dovesse essere ceduto qualcun altro dovrebbe subentrare. Alla luce di questo, è stato accostato anche Cristante, ma il centrocampista della Roma non convince l’Inter.

Ha caratteristiche troppo diverse rispetto a quanto richiesto da Simone Inzaghi e per questo motivo non sembra essere una strada percorribile, nemmeno come contropartita tecnica, i nerazzurri chiedono cash.