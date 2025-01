Rivoluzione Inter, se ne vanno in 4! Saluta anche un big (Photo by Gianluca Zuddas/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter si prepara a una vera e propria rivoluzione, consapevole che per continuare a rimanere competitiva deve cambiare qualcosa nella rosa di Simone Inzaghi. Tra questa e la prossima sessione di mercato sono in quattro i possibili partenti e c’è anche un big. Ecco che cosa cambierà tra i nerazzurri.

Calciomercato Inter, da Frattesi ad Asllani: chi parte

Gli infortuni hanno fatto capire una cosa ben precisa alla dirigenza dell’Inter: la rosa è profonda ma non tutti i giocatori rendono in egual modo. Ecco che quindi ci si muoverà nel mercato per procedere con alcune cessioni e altrettanti acquisti, con l’obiettivo di migliorare e di rimanere competitivi su tutti i fronti.

Il reparto che sarà maggiormente esposto ai cambiamenti è il centrocampo. Frattesi vuole partire, destinazione Roma, ormai è cosa nota ma i nerazzurri non faranno sconti: servono 45 milioni di euro, non meno. I giallorossi dunque ci pensano, difficile vedere un cambio di casacca a gennaio, ma a giugno sarà tutt’altra questione.

Il secondo partente è quasi sicuro, ovvero Asllani. La sua avventura a Milano è ai titoli di coda, salvo grandi prestazioni offerte nei prossimi mesi, ma la strada sembra essere già decisa.

In estate può partire anche un big

L’Inter sistemerà le cose anche sul fronte offensivo, con Arnautovic e Correa che partiranno e che dovranno però essere sostituiti. Ecco che quindi sarà necessario rimpiazzarli con profili di qualità, ma caratura è spesso sinonimo di costo e quindi bisognerà probabilmente cedere almeno un big.

L’indiziato numero uno è Calhanoglu, che già nel corso del calciomercato estivo è stato corteggiato da qualche top club europeo, come il Bayern Monaco ad esempio. Attenzione però anche a Dimarco, anch’egli gode di diversi estimatori, al pari di Bastoni. Insomma, prepariamoci a una vera e propria rivoluzione.