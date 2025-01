Calciomercato Inter, scelto il terzino del futuro: gioca in Serie A (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)-interdipendenza.net

Il calciomercato dell’Inter non si ferma, la dirigenza pensa alle prossime mosse da effettuare per sistemare la rosa di Simone Inzaghi. Non si ragiona solamente su questa stagione, ma anche e soprattutto sulla prossima quando le cose potrebbero cambiare parecchio. In Serie A c’è un terzino che piace particolarmente ai nerazzurri, gioca nella Lazio e sta stupendo tutti: Tavares.

Calciomercato Inter, Tavares nuovo obiettivo

La scorsa estate ha portato diversi nuovi nomi in Serie A, qualcuno sta rendendo di più mentre qualcun altro meno. È però innegabile che alcuni acquisti siano stati decisamente azzeccati e ora hanno scatenato la curiosità di diverse squadre.

Tra questi, c’è sicuramente Nuno Tavares, terzino mancino della Lazio che in questa prima metà di stagione ha fatto vedere davvero ottime cose. Il portoghese gioca sulla sinistra, corre, dribbla, arriva spesso al cross e palleggia con buona qualità.

Non solo, ha dimostrato anche una buona attenzione difensiva e tutti questi elementi non hanno fatto altro che metterlo sotto la luce dei riflettori. “Ci sono stati chiesti Rovella, Dele-Bashiru, Castellanos e Tavares”, ha dichiarato Fabiani, il direttore sportivo della Lazio che però poi ha cercato di chiudere fin da subito le porte: “Noi non abbiamo bisogno di smontare la squadra, ma di puntellarla”. Su Tavares ci sono Inter, Juventus e Milan e in estate è pronta a scatenarsi un’asta.

I numeri di Tavares in Serie A

L’Inter è attenta al calciomercato perché sa che dovrà cambiare molto durante la prossima estate. L’Interesse verso Tavares, che gioca a sinistra, potrebbe anche anticipare un’eventuale partenza di Dimarco, corteggiato da molte big europee.

Il portoghese ha avuto un impatto devastante con la Serie A, in 15 presenze ha infatti offerto ben 7 assist ai compagni, quasi uno ogni due partite. Può sicuramente essere un ottimo acquisto considerando che è un classe 2000.