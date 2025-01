Calciomercato Inter, Asllani e Taremi deludono: servono rinforzi

Il pareggio interno conquistato contro il Bologna ha nuovamente acceso la luce dei riflettori sulle riserve nerazzurre. I cambi non sembrano essere all’altezza dei titolari, di conseguenza l’Inter dovrà pensare al calciomercato per sistemare la situazione in vista del futuro.

Calciomercato Inter, è necessario acquistare: il punto

Ai nastri di partenza l’Inter sembrava essere la squadra con le rotazioni più affidabili e di maggior qualità. Trascorsa metà stagione, però, qualcosa è cambiato nell’immaginario collettivo anche per via di alcune prestazioni sotto tono offerte dai vari giocatori.

In difesa le cose sono abbastanza tranquille, con l’unico nodo legato ad Acerbi che non riesce a dare garanzie, ma che fino a qui è stato sostituito egregiamente da De Vrij. Non solo, quando è rimasto assente anche l’olandese gli altri difensori sono riusciti a sopperire, di conseguenza questo è un reparto solido.

Molti più problemi ci sono invece in centrocampo dove ci sono i titolarissimi, gli scontenti, chi delude e il cambio affidabile. Calhanoglu, che sta rientrando dall’infortunio, è fondamentalmente insostituibile perché il suo cambio naturale, ovvero Asllani, non convince per niente.

Barella e Mkhitaryan, per caratteristiche e qualità, giocano sempre e questo ha provocato il malumore di Frattesi, che al momento è anche alle prese con i problemi fisici e che vorrebbe partire. Infine, rimane Zielinski, la vera alternativa per tutti i ruoli.

Mercato Inter, in attacco si deve cambiare

Un’altra zona critica è quella offensiva, dove in pratica Thuram e Lautaro devono tenere il reparto da soli, aiutati solamente da Taremi, quando questi gira però. Se non è in giornata le alternative scarseggiano e per giocare con la doppia punta si deve avere un parco attaccanti adeguato a livello numerico e di qualità.

Insomma, appare chiaro che l’Inter debba muoversi nel calciomercato, se non in questo sicuramente in quello di giugno per migliorare la rosa di Simone Inzaghi.