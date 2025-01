Calciomercato Inter, scelto il successore di Sommer: ecco chi sarà

In casa Inter tiene banco il calciomercato, un momento in cui le qualità di Marotta e della dirigenza si esaltano in modo particolare. Si riflette sul presente, certo, ma anche e soprattutto sul futuro. L’obiettivo è quello di avere un ricambio generazionale e di conseguenza si pensa al successore di Sommer. Ecco il nome individuato dai nerazzurri e chi è pronto a sostituirlo.

Calciomercato Inter, c’è il successore di Sommer

Quando in estate l’Inter ha comprato Martinez, rendendolo il colpo di mercato estivo più costoso, tutti pensavano che a fare le veci di Sommer sarebbe toccato a lui. Fino a qui, però, è sceso in campo solamente una volta in Coppa Italia, per il resto zero presenze e nessuna chance avuta per mettersi in mostra.

A questo punto appare chiaro che ad Appiano Gentile non sia considerato il portiere del futuro e ci si inizia a guardare attorno. Il portiere svizzero a breve compirà 37 anni, quindi ci si chiede per quanto riuscirà a offrire prestazioni di altissimo livello.

I nerazzurri hanno però un altro portiere che al momento è in prestito al Venezia: Filip Stankovic. Il serbo sembra essere il candidato numero uno per subentrare, dato che è già di proprietà dei meneghini e che sta giocando con continuità dimostrando tutte le sue qualità.

Mercato Inter, ringiovanire la rosa è la priorità

Frattesi a parte, in questo momento non sembrano esserci all’orizzonte uscite di rilievo per quanto riguarda i più giovani. Il motivo è piuttosto semplice: l’età media dell’Inter è piuttosto alta e va quindi considerato di ringiovanire la rosa.

Gli innesti dovranno dunque seguire questa filosofia, niente over-30 ma giovani di prospettiva e già pronti per giocare su determinati palcoscenici, identikit che sembra rispecchiare le caratteristiche di Filip Stankovic.