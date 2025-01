Mercato Inter, colpo per il futuro: è fatta per Tomas Pérez

L’Inter si muove sul mercato e soprattutto con un ottica verso il futuro. Da qualche tempo il club nerazzurro sta cercando di cambiare strategia, andando alla ricerca di profili giovani e di giocatori non ancora pienamente affermati.

Movimento anche in casa Inter durante il mercato di gennaio. Nulla di clamoroso o eclatante, ma i nerazzurri stanno cominciando a tracciare la strada verso le nuove linee guida volute e richieste dalla proprietà Oaktree in vista delle prossime stagioni. Non più colpi esosi per giocatori aldilà con l’età e che non possono più rappresentare un patrimonio economico a lungo termine per il club, ma più investimenti mirati verso una linea verde alla ricerca di potenziali campioni per il futuro.

Mercato Inter, i nerazzurri chiudono per il giovane Tomas Pérez. Il centrocampista classe 2005 arriva dal Newell’s Old Boys

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter sarebbe in chiusura per il talento argentino classe 2005 del Newell’s old Boys Tomas Pérez, mediano/centrocampista centrale di piede destro. Crescuito nelle Giovanili del Newell’s, dove ha militato nelle selezioni Under 20 e Primavera, Pérez ha fatto il suo esordio nella Superi Liga Argentina lo scorso 23 luglio. Da lì ha totalizzato 17 presenze in prima squadra (di cui 13 da titolare) e con un gol all’attivo, realizzato contro l’Estudiantes lo scorso 3 agosto.

Operazione a titolo definitivo da 7 milioni di euro + bonus, e con Pérez che dovrebbe essere aggregato alla Primavera di Andrea Zanchetta e diventare poi protagonista dell’Inter Under 23, a partire dalla prossima stagione e con il club nerazzurro che sta accelerando i passi per la realizzazione della seconda squadra.