Inter, stallo con Frattesi? Addio difficile ora, ma c’è un nome

In casa Inter continua a tenere banco il possibile addio di Davide Frattesi in questo mercato di gennaio. Nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Simone Inzaghi e del Presidente Giuseppe Marotta, il giocatore vorrebbe lasciare i nerazzurri per giocare di più.

Manca poco alla partita di questa sera contro il Bologna e valida per il recupero della diciannovesima giornata di campionato, con i nerazzurri che hanno l’occasione di accorciare a -1 dal Napoli capolista. Intanto oltre al campo, l’Inter resta vigile circa gli sviluppi sulla situazione legata a Davide Frattesi, con il centrocampista italiano nelle mire soprattutto della Roma.

Inter, Frattesi vuole andare via ma serve l’offerta giusta. Il club non scende dalla richiesta a attende. Un nome in pole per sostituirlo

In verità nelle ultime ore non ci sono stati grandi o clamorosi sviluppi in merito ad un possibile trasferimento di Frattesi. Il giocatore resta deluso dal minutaggio riservatogli nell’ultimo mese da Simone Inzaghi, e ha aperto all’addio e agli ammiccamenti della Roma, che lo vorrebbe subito per gennaio. La posizione dell’Inter resta chiara: nessun muro a prescindere, ma il calciatore non va svenduto e la cifra per convincere i nerazzurri alla cessione rimane tra un range di 40 e 45 milioni di euro.

Un investimento che la Roma al momento non sembra essere disposta a fare, e con i giallorossi che negli ultimi giorni hanno provato a inserire qualche contropartita come Lorenzo Pellegrini o Bryan Cristante, due ipotesi che però non hanno mai scaldato l’Inter, che ha sempre solo chiesto soldi per Frattesi e nessun giocatore. Ora la situazione è di stallo, perché fino a questo momento nessun club interessato (oltre alla Roma c’è anche il Napoli) non si è presentato all’Inter con un’offerta congrua che avrebbe potuto aprire una trattativa.

Frattesi dovrebbe rimanere a gennaio, in caso di svolta il favorito è Ricci del Torino

Una porta che non va totalmente chiusa dato che mancano ancora due settimane alla fine del calciomercato invernale e tutto può accadere, ma allo stato attuale delle cose è davvero difficile pensare ad una cessione di Frattesi a gennaio, anche per motivi tecnici dati i recenti infortuni a centrocampo della squadra di Inzaghi.

In ogni caso secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, l’Inter avrebbe già individuato un sostituto ideale in caso di addio di Frattesi e con i nerazzurri che andrebbero a girare l’incasso ricevuto al Torino per l’acquisto di Samuele Ricci, mediano dei Granata e della Nazionale e considerato uno dei talenti principali del calcio italiano e non solo.