Calciomercato Inter, addio solo rimandato per Frattesi?

I nerazzurri si stanno preparando in vista del match in programma mercoledì sera contro il Bologna e valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Pur senza movimenti effettivi, in casa Inter resta vivo il calciomercato e soprattutto la situazione legata al futuro di Davide Frattesi.

Già giornata di vigilia per l’Inter, che domani sera al Meazza incrocia il Bologna nella sfida di recupero dell’ultima giornata del girone d’andata e rinviata a causa dell’impegno in Supercoppa Italiana. Una partita che può avere un significato rilevante è che in caso di vittoria, manderebbe i nerazzurri a -1 dal Napoli capolista e con ancora una partita da recuperare.

Calciomercato Inter, Frattesi vuole la Roma e l’agente spinge già per gennaio. No nerazzurro e discorso rimandato all’estate

Cose di campo a parte, il mercato di gennaio in salsa nerazzurra sta girando sostanzialmente attorno al caso Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro vorrebbe giocare di più e ha espresso disagio circa il suo minutaggio in campionato, con la mezzala ex Sassuolo che finora ha totalizzato 15 presenze in Serie A (ma solo 4 da titolare) e che nelle ultime otto giornate ha messo assieme solo 66 minuti e con ben tre panchine (contro Napoli, Parma e Lazio). Il giocatore vuole andare via e si di lui si è mossa soprattutto la Roma, che vorrebbe il centrocampista come rinforzo di mediana.

Nelle scorse settimane l’Inter non ha chiuso totalmente alla cessione di Frattesi, ma ha fatto il suo prezzo: il giocatore si muove solo a fronte di un’offerta da 45 milioni di euro e senza l’inserimento di contropartite. Nelle dichiarazioni pre e post partita del match di campionato col Venezia, sia Marotta che Inzaghi hanno poi voluto chiarire che il giocatore fa parte del progetto e non ha chiesto la cessione.

Riso parla con la Roma, ma gli infortuni “blindano” Frattesi in nerazzurro

La trattativa va avanti ed è condotta soprattutto dall’agente del giocatore Giuseppe Riso, che nei giorni scorsi ha avuto dialoghi con il DS della Roma Ghisolfi per cercare di forzare subito il trasferimento già a gennaio, e provando a inserire all’interno dell’affare il nome di Bryan Cristante (altro suo assistito ma che non scalda troppo l’Inter).

La situazione rimane questa, e alcune contingenze rischiano di aver cambiato il l’imminente futuro di Frattesi. L’Inter è attualmente in difficoltà a centrocampo a causa degli infortuni rimediati da Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, e in un periodo fitto di partite ravvicinate non vorrebbero privarsi ora di Frattesi, che a questo punto dovrebbe trovare molto più spazio in nerazzurro. Niente trasferimento a gennaio quindi, ma non è da escludere che i contatti in corso e le manovre dell’agente non servano come apripista per facilitare la cessione durante l’estate del giocatore ai giallorossi.