Inter-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Mercoledì 15 gennaio alle ore 20:45 l’Inter ospita il Bologna a San Siro nel match valido per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Tour de force in casa nerazzurra, con la squadra di Inzaghi che torna subito in campo dopo il successo nel weekend contro il Venezia e con l’occasione di poter accorciare a -1 sul primo posto del Napoli. Le probabili formazioni di Inter-Bologna e dove vederla in TV.

Inizia un periodo davvero complicato e probabilmente anche decisivo della stagione. Tra metà gennaio e tutto febbraio, i nerazzurri saranno impegnati quasi sempre e su tutti i fronti con partite ogni tre giorni. Si parte già mercoledì con il recupero della diciannovesima di campionato (turno saltato per l’impegno di Supercoppa Italiana) contro il Bologna.

Inter-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla: nerazzurri in emergenza senza Calha e Mkkitaryan, ma torna Thuram dal 1′. Italiano con Castro dall’inizio

Una partita importante e che potrebbe ulteriormente infammare la lotta al titolo. L’Inter è attualmente seconda a 43 punti e a -4 dalla vetta occupata dal Napoli, e in caso di vittoria contro i rossoblu si porterebbe ad un solo punto di distanza dalla formazione di Antonio Conte e con ancora una partita da recuperare. Un obiettivo importante ma anche complicato data la forza dell’avversario e le tante assenze della rosa.

Il Bologna arriva a San Siro in fiducia e anche con qualche rammarico dopo la vittoria sfumata all’ultimo secondo nel pari casalingo contro la Roma. La squadra di Italiano viene da una sconfitta e da un pari nelle ultime due, ma è squadra tecnica e temibile e che può ambire a posizioni interessanti di classifica e dove al momento si trovano settimi a 29 punti ma con due partite in meno.

Le probabili formazioni

Emergenza infortuni in casa Inter, che anche contro il Bologna dovranno fare a meno di pedine importantissime. Nerazzurri che non avranno a disposizione Henrikh Mkhitaryan, Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck e Joaquin Correa. La mezzala armena è ancora alle prese con l’elongiazione agli adduttori della coscia sinistra subita prima del Venezia, e si spera nel recupero per domenica contro l’Empoli. Ansia per il mediano turco, che ha avuto una ricaduta della precedente elongiazione e ha rimediato un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e che lo terrà fuori almeno due settimane. Stesso tempo di recupero per il difensore tedesco (distrazione muscolare agli adduttori della coscia sinistra), mentre la punta argentina può tornare con l’Empoli. Torna disponibile per la panchina Fracesco Acerbi.

Con queste assenze le scelte di Inzaghi restano limitate soprattutto in mezzo al campo, con il tecnico nerazzurro che andrà a confermare grossa parte della formazione di domenica scorsa. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Darmian, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries e il rientro di Dimarco da titolare sugli esterni al posto di Carlos Augusto, mentre scelte obbligate in mediana con Barella, Asllano e Zielinski. In attacco una modifica con il rientro dall’inizio di Marcus Thuram al posto di Taremi e accanto a Lautaro Martinez.

Bologna che deve fare a meno degli infortunati El Azzouzi, Cambiaghi ed Aebischer e dello squalificato Lucumì. Rossoblu che dovrebbero schierarsi col 4-2-3-1 e con Skorupski in porta, difesa con Lykogiannis, Casale, Beukema e Holm. In mediana Pobega (che torna dalla squalifica) e Freuler, mentre in attacco Dominguez, Fabbian e Ndoye (favorito su Orsolini) a supporto di Castro.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Darmian, Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Lykogiannis, Casale, Beukema, Holm, Freuler, Pobega, Dominguez, Fabbian, Ndoye, Castro.

Dove vederla in TV

La partita Inter-Bologna è in programma mercoledì 15 gennaio 2025 alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.