Inter, infortunio Calhanoglu: l’esito dei nuovi esami

L’Inter è al lavoro in vista della partita in programma mercoledì sera contro il Bologna e valida per il recupero della diciannovesima giornata di campionato. Nerazzurri in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, con il centrocampista che ha rimediato una ricaduta sul precedente infortunio.

Il giorno dopo la vittoriosa trasferta contro il Venezia, i nerazzurri di Simone Inzaghi sono subiti tornati al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato e il match casalingo contro il Bologna, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A e precedentemente saltata per l’impegno nella Supercoppa Italiana.

Inter, nuovo infortunio per Calhanoglu: ricaduta per il centrocampista. Risentimento al soleo sinistro. Out contro il Bologna e rischio stop di almeno due settimane

Una partita che può contare molto per l’Inter, che in caso di successo contro la formazione di Vincenzo Italiano andrebbe solamente a -1 dal Napoli capolista e con ancora una parttia da recuperare. Obiettivo importante ma non facile da perseguire, non solo per il valore dell’avversario ma anche per il problema infortuni che sta colpendo la rosa nerazzurra fin dall’impegno in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana.

Per la sfida di mercoledì sera, l’Inter dovrà fare ancora a meno di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si era fermato la scorsa settimana uscendo per infortunio durante la finale contro il Milan a causa di un affaticamento muscolare all’adduttore destro. I primi esami hanno evidenziato per il regista nerazzurro una lieve elongiazione agli adduttori della coscia destra, che lo hanno tenuto fuori per la partita di ieri contro il Venezia ma che davano buone speranze per il rientro contro il Bologna.

Calha si ferma ancora. Nuova emergenza a centrocampo

Così non sarà perché nella giornata odierna Calhanoglu ha accusato un nuovo fastidio muscolare durante la fase di recupero del precedente problema. Nel pomeriggio il giocatore ha svolto nuovi esami che hanno evidenziato un lieve risentimento al soleo della gamba destra, un problema che verrà rivalutato nei prossimi giorni come riferito dal club nerazzurro.

Un problema non da poco per l’Inter e per Inzaghi, che contro il Bologna dovrà ancora fare a meno anche di Mkhitaryan e operare con un centrocampo corto nelle scelte. Da segnalare anche il terzo stop stagionale per Calhanoglu, che già nei mesi di ottobre e novembre si era dovuto fermare per problemi muscolari.