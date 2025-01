Mercato Inter, sfida al City per un difensore classe 2006

In un gennaio che salvo colpi di scena non dovrebbe regalare scossoni, l’Inter inizia a ragionare già sul mercato della prossima estate e con i nerazzurri attesi da molti movimenti che potranno rivoluzionare la rosa, e con l’intento di svecchiare l’organico.

La stagione sportiva si prepara ad entrare nel vivo, con l’Inter che nelle prossime settimane sarà impegnata su tutti i fronti e in sfide decisive che potrebbero indirizzare l’annata. Un appuntamento importante e già questa sera contro il Bologna, nel match valevole per il recupero della diciannovesima giornata di campionato.

Mercato Inter, i nerazzurri sfidano il Manchester City per il 2006 Bah. Inglesi in avanti sul giovane difensore

Poi questo è periodo di mercato di riparazione e a parte la delicata situazione legata al futuro e al possibile addio di Davide Frattesi (che resta complicato a gennaio, e con il club che non vuole scendere dalla richiesta di 45 milioni di euro), l’Inter non è coinvolta o protagonista in qualche reale trattativa. In questo modo la dirigenza può già pianificare con calma e attenzione quelle che potrebbero essere le prossime mosse nella sessione estiva.

Il mercato che verrà sarà il primo a vera conduzione Oaktree, con il fondo americano proprietario del club nerazzurro che ha già espresso alcune precise linee guida che la società dovrà andare a seguire. Quella più interessante è sicuramente la scelta di andare a puntare su profili giovani e non più su giocatori affermati, e se ci saranno degli investimenti in prima fila dovranno essere fatti su calciatori ancora in erba ma con potenziale futuro.

I nerazzurri non mollano Bah, il City rilancia e lo terrebbe in prestito in Spagna

L’obiettivo è quello di scovare colpi alla Yann Bisseck, giocatori giovani e relativamente sconosciuti al grande calcio che con lavoro e crescita costante possano poi diventare patrimonio tecnico della squadra, come accaduto per il difensore tedesco. In questo senso i nerazzurri hanno mostrato parecchio interesse verso Juma Bah, difensore centrale classe 2006 della Sierra Leone e in forza al Real Valladolid.

Il ragazzo arrivato in Spagna questa estate, ha finora totalizzato 11 presenze in Liga, tra cui 9 da titolare. Un profilo acerbo, ma dalle grandi doti fisiche e discreto nella gestione del pallone e che può giocare come centrale di destra in una linea a 3 (col Valladolid gioca in una linea difensiva a 5). Secondo quanto riportato da il The Sun, su Bah si sarebbe mosso anche il Manchester City superando l’offerta nerazzurra e promettendo di lasciarlo in prestito alValladolid per la prossima stagione e mezza. Da capire ora se l’Inter avrà voglia e modo di imbastire un duello col club inglese per il giovane centrale.