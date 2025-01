L’Inter chiude il colpo Sucic: ecco le cifre e i dettagli dell’affare

L’Inter è pronta a chiudere un grande colpo di mercato, dalla Dinamo Zagabria arriverà Sucic. Il centrocampista croato si unirà al club nerazzurro a partire dalla prossima estate, ma l’accordo con il club croato è già stato trovato. Ecco le cifre e i dettagli della trattativa.

Calciomercato Inter, a giugno arriva Sucic: i dettagli

Se ne parlava ormai da diverso tempo, si è spesso discusso dell’esigenza dell’Inter di rinforzare il suo centrocampo e finalmente qualcosa sta per cambiare. Mkhitaryan non è più giovanissimo, Frattesi è scontento così come lo è Asllani, mentre il futuro di Calhanoglu non è ancora deciso.

Insomma, la mediana nerazzurra potrebbe cambiare considerevolmente nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se volgiamo lo sguardo verso la prossima stagione. Ecco che quindi la dirigenza dell’Inter ha deciso di affondare il colpo e di chiudere per l’acquisto di Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria.

È giovane, sa ricoprire tutti i ruoli del centrocampo ed è uno dei migliori prospetti in ambito europeo, infatti su di lui c’era la concorrenza di diverse big. L’Inter ha convinto il club croato con una cifra che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Il giocatore, invece, verrà blindato con un contratto di cinque anni, per quanto riguarda le cifre, invece, non si hanno ancora notizie.

Quando arriva Sucic

L’affare Sucic si concretizzerà, ma il giocatore rimarrà alla Dinamo fino al termine della stagione per poi raggiungere l’Inter. È dunque plausibile pensare che sarà a disposizione di Simone Inzaghi già nel corso del prossimo Mondiale per Club.

In quell’occasione, avrà l’opportunità di aiutare i nuovi compagni a conquistare un trofeo preziosissimo in una versione completamente rinnovata. Nel frattempo, Simone Inzaghi dovrà continuare a utilizzare i suoi soliti giocatori, nella speranza che Calhanoglu recuperi presto.