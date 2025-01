Calciomercato Inter, Buchanan ai saluti: ecco chi arriva al suo posto

L’Inter continua a pensare al calciomercato, nella mente di Ausilio e Marotta non ci sono solamente i possibili colpi in entrata, ma anche quelli in uscita. Buchanan potrebbe partire per lasciare spazio a qualche altra pedina, ecco che cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, Buchanan al Torino? Cosa filtra

Sono giorni caldissimi per il calciomercato dell’Inter, che ragiona sulla possibilità di cedere Frattesi mentre chiude il colpo Sucic. Nel mentre, però, deve pensare anche alla Champions League e al calcio giocato, senza cedere a cali di concentrazione.

La dirigenza è in contatto con il Torino per un’eventuale cessione di Buchanan. Il canadese piace ai granata che lo vorrebbero ingaggiare come rinforzo di metà stagione, anche se non mancano le difficoltà. Il Torino lo vorrebbe in prestito e l’Inter sarebbe aperta anche ad ascoltare, ma si deve convincere il giocatore che al momento vorrebbe rimanere a Milano e dimostrare qui il suo valore.

Insomma, non sarà una trattativa facile, ma considerato che sulla destra è chiuso da Dumfries e Darmian, trovare una nuova sistemazione potrebbe aiutarlo ad acquisire minutaggio.

Mercato Inter, chi sostituisce Buchanan

Se Buchanan dovesse partire, allora la dirigenza meneghina si muoverebbe sul mercato per sostituirlo. Il nome più caldo è quello di Zalewski, l’esterno della Roma è molto duttile e piace in Viale della Liberazione. Non ci sarebbero particolari resistenze da parte dei capitolini, dato che il suo contratto scadrà il 30 giugno.

Non solo, se Buchanan dovesse raggiungere il Torino, allora l’Inter ne approfitterebbe per intensificare i dialoghi per Samuele Ricci, centrocampista di proprietà dei granata inseguito anche dal Milan. Insomma, questa operazione potrebbe portare numerosi benefici, anche se manca molto alla fumata bianca. Il tempo stringe e per chiudere servirà un’accelerata, staremo a vedere se ci sarà.