I nerazzurri vincono contro lo Sparta Praga in Champions League, il morale è alle stelle ma non c’è tempo per gongolare. Si deve già pensare alla Serie A e alla prossima sfida con il Lecce, ma non solo. L’Inter deve concentrarsi sul calciomercato e di questo ha parlato anche Simone Inzaghi, che ai microfoni ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Calciomercato Inter, Simone Inzaghi non cede nessuno: le ultime

È stata sicuramente una notte magica quella dell’Inter, che grazie all’1-0 conquistato contro lo Sparta Praga ha ipotecato il passaggio del turno in Champions League. La rosa dei nerazzurri è forte e attrezzata, ma nonostante questo la dirigenza si sta muovendo sul calciomercato per migliorarla.

Detto questo, deve tenere conto dei giocatori scontenti e quindi delle possibili cessioni, che a giudicare dalle parole di Simone Inzaghi non sarebbero volute dal tecnico piacentino: “Io mi tengo questi giocatori, poi se c’è qualche richiesta di qualche giocatore che ha meno spazio lo posso capire, ma sanno che giocando così tanto ci sarà spazio per tutti”.

Insomma, fiducia totale nei confronti di tutti. Inzaghi sa di poter contare su una delle rose più attrezzate dell’intera Serie A e non solo, e con queste dichiarazioni ha provato a scacciare le voci di qualche cessione.

Il punto su Buchanan e Frattesi: le ultime

Il calciomercato dell’Inter, per quanto riguarda le cessioni, è fortemente legato ai nomi di Frattesi e Buchanan. Sul primo continua a essere forte il pressing della Roma, che tenterà fino alla fine di questa sessione di trasferimenti di affondare il colpo decisivo e di convincere la dirigenza nerazzurra.

Sul secondo, invece, c’è l’interesse del Torino che vorrebbe sistemare le corsie. L’Inter sarebbe disposta a cederlo, ma si devono superare le resistenze del giocatore canadese.