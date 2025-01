Inter, Champions League: cosa serve ai nerazzurri per arrivare tra le prime 8 (Photo by Spada/LaPresse)-interdipendenza.net

I nerazzurri vincono di misura contro lo Sparta Praga e conquistano tre punti preziosissimi in ottica passaggio del turno. Un’altra importante notte europea che regala nuove certezze agli uomini di Simone Inzaghi che ora possono sognare in grande. Ecco cosa serve all’Inter per arrivare tra le prime otto nella fase iniziale di Champions.

Inter, Champions League: cosa serve ai nerazzurri per superare il turno

L’Inter aveva il compito non banale di vincere fuori casa contro lo Sparta Praga, certo, partiva con i favori del pronostico, ma in Champions League tutto può accadere soprattutto quando si gioca in trasferta in campi complicati.

I nerazzurri non giocano benissimo, ma archiviano la pratica grazie a una rete di Lautaro Martinez e conquistano i tre punti. La situazione di classifica è ora veramente positiva, la matematica non ha ancora decretato il passaggio del turno ma manca veramente pochissimo.

Nell’ultima giornata gli uomini di Simone Inzaghi dovranno vedersela con il Monaco, una squadra che sta facendo molto bene e che è in corsa per approdare alla fase successiva, ma all’Inter basterà un solo punto. A dirla tutta, con qualche incastro potrebbero anche perdere e rientrare ugualmente tra le prime otto, ma chiaramente l’obiettivo sarà vincere contro i transalpini.

News Inter, vietato cedere a cali di concentrazione

La classifica è molto positiva e i nerazzurri staranno sicuramente festeggiando, ma non si deve cedere a cali di concentrazione. Rientrare tra le prime otto e approdare alla fase successiva in Champions League è un obiettivo dell’Inter, prefissato già a inizio stagione, e per raggiungerlo servirà un’altra grande prova.

Evitare i playoff sarebbe importantissimo, anche per non accumulare ulteriori impegni dato che il calendario è già molto fitto. Insomma, Simone Inzaghi dovrà essere bravo nella gestione degli umori e della mentalità, ma ha già dimostrato di poterlo fare.