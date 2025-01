Sparta Praga-Inter 0-1, basta Lautaro: i nerazzurri vedono la top 8

L’Inter vince 0-1 contro lo Sparta Praga nel match valido per la settima giornata della Champions League 2024/2025. Vittoria fondamentale per i nerazzurri, che passano di misura in Repubblica Ceca al termine di una partita molto scorbutica e complessa e dove è decisivo il gol realizzato da Lautaro Martinez nel primo tempo. Inter che sale al quarto posto in classifica generale a 16 punti e avvicina la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Una vittoria dal peso specifico enorme per l’Inter, che trova più difficoltà del previsto nella trasferta di Praga contro lo Sparta e strappa un 1-0 che potrebbe voler dire qualificazione agli ottavi di finale. Ora ai nerazzurri potrebbe anche bastare un pareggio nell’ultima giornata contro il Monaco tra una settimana per passare il passaggio del turno come una delle migliori otto della classifica.

Sparta Praga-Inter 0-1, i nerazzurri soffrono ma vincono una gara fondamentale. Capitan Lautaro avvicina la squadra agli ottavi di Champions League

Inizio abbastanza complicato per l’Inter a Praga, con i nerazzurri che prendono l’iniziativa nel palleggio ma senza però riuscire a entrare dentro l’area. Da segnalare l’ammonizione dopo pochi minuti per simulazione rifilata a Denzel Dumfries.

Il colpo di Lautaro sblocca una partita spinosa

Primi dieci minuti di gioco in equilibrio ma l’Inter la sblocca al 12′. Azione prolungata dei nerazzurri, Bastoni riceve sulla trequarti e sventaglia un cross perfetto per Lautaro Martinez: gran destro al volo di controbalzo e in coordinazione dell’attaccante che con una traiettoria molto difficile imbuca l’1-0. Nerazzurri in controllo seppur senza un grande ritmo di gioco e alta intensità. Lo Sparta Praga resta vigile e prova a sorprendere soprattutto in ripartenza. Minuto 27 recupero palla di Mkhitaryan che serve Asllani: tiro dal limite dell’area del centrocampista albanese ma il suo mancino termina alto.

Mezzora di gioco e Inter che si fa bastare il gol di Lautaro Martinez, e che al 33′ rischia col primo tiro nello specchio dello Sparta. Birmancevic aggancia in area e tira col destro, blocca Sommer. Minuto 35 occasione Inter. I nerazzurri sviluppano dalla sinistra, con Bastoni che entra in area e serve Barella al centro: destro di prima alto sopra la traversa. Inter che continua a gestire e a controllare il possesso palla ma senza accelerare e cercare davvero il raddoppio. Il primo tempo all’epet ARENA si chiude sull’1-0 in favore dell’Inter.

Ripresa di controllo e qualche brivido finale. i nerazzurri non brillano, ma tengono il fondamentale vantaggio

Minuto 54 contropiede Inter con i nerazzurri che conducono centralmente, palla a Thuram che spostato sulla destra, entra in area ma svirgola col mancino. Risponde lo Sparta Praga con Birmancevic, che in area trova un ottimo mancino che Sommer deve respingere. Al 58′ l’Inter spreca una ripartenza molto ghiotta. Barella attraversa centralmente e serve Lautaro: destro però debole e centrale.

L’Inter raddoppia all’ora di gioco. Bella azione costruita dei nerazzurri, con Lautaro che imbuca per Dimarco in area: servizio per Dumfries, che in area col destro segna lo 0-2 con un rasoterra preciso. Gol però annullato per fuorigioco iniziale di Dimarco. Minuto 63 doppio cambio per i nerazzurri: dentro Darmian e Frattesi e fuori Dumfries e Barella. Al 69′ occasione Inter con Frattesi che vola in campo aperto e serve Lautaro: destro in area del Toro che viene murato provvidenzialmente. Altri cambi al 70′ per l’Inter: fuori Asllani e Dimarco e dentro Zielinski e Carlos Augusto. Minuto 81 esce anche Lautaro per Taremi. L’Inter non la chiude e tiene il risultato in bilico fino alla fine, ma si fa bastare il gol di Lautaro nel primo tempo per una vittoria pesantissima.