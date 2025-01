Sparta Praga-Inter, le formazioni ufficiali del match

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Sparta Praga-Inter, match in programma alle 21:00 all’epet ARENA di Praga e valido per la settima giornata della Fase Campionato della Champions League 2024/2025. Di seguito le scelte dei due tecnici Lars Friis e Simone Inzaghi.

Una partita a dir poco fondamentale per il futuro europeo dell’Inter. I nerazzurri affrontano lo Sparta Praga in una sfida che può valere la quasi certezza di entrare tra le prime otto della classifica generale di Champions League e approdare direttamente agli ottavi di finale senza passare dai play off. Servono però solo i 3 punti contro la formazione ceca, che viene da quattro sconfitte nelle ultime quattro in Europa dopo essere partita alla grande con 4 punti nelle prime due.

Sparta Praga-Inter, le formazioni ufficiali: Inzaghi coi titolarissimi. Tornano Bastoni e Mkhitaryan, in attacco Lautaro e Thuram.

Padroni di casa che cercano l’impresa e un successo di grande prestigio e che si schierano col 3-4-1-2. Vindahl in porta, in difesa Vitik, Panak e Sorensen. A centrocampo Wiesner, Sadilek, Kairinen e Ryenes. In attacco Laçi a supporto di Olatunji e Birmancevic.

Per la prima volta in stagione e al netto di qualche assenza importante come quelle di Acerbi, Bisseck e Calhanoglu infortunati, l’Inter si presenta in Europa con la formazione migliore e senza scelte di turnover. Tre cambi rispetto alla partita di campionato contro l’Empoli, con Inzaghi che schiera i suoi con il 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa Pavard, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Dumfries e Dimarco sulle fasce, mentre in mediana ci saranno Barella e Mkhitaryan assieme ad Asllani confermato come regista in mezzo al campo. In attacco il Capitano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con il francese che rileva Taremi e torna titolare.

Le formazioni ufficiali

SPARTA PRAGA (3-4-1-2): Vindahl, Vitik, Panak, Sorensen, Wiesner, Sadilek, Kairinen Ryenes, Laci, Olatnunju, Birmancevic.

INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram.