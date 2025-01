Inter, l’infortunio di Acerbi è un rebus: ecco la nuova data del rientro

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni e ha dato ulteriori informazioni a proposito dell’infortunio di Acerbi. Il difensore nerazzurro è assente ormai da diverse settimane e sta diventando un caso, tanto che la dirigenza sta pensando di muoversi sul mercato. Ecco qual è la nuova data del rientro e quando tornerà a disposizione del tecnico piacentino.

Infortunio Acerbi, la nuova data del rientro

Sono giorni molto concitati quelli dell’Inter, che vince contro lo Sparta Praga avvicinandosi all’obiettivo di superare il turno e al contempo pensa al calciomercato. Non meno importante è però il prossimo impegno di Serie A, in cui i nerazzurri sfideranno il Lecce con il conclamato obiettivo di conquistare i tre punti.

Dati i numerosi impegni, Simone Inzaghi dovrà gestire le energie dei suoi uomini e sarebbe quindi fondamentale poter contare su tutti gli effettivi. C’è però un giocatore che continua a non dare garanzie e il cui infortunio è ormai diventato un caso: Acerbi.

Il centrale è assente ormai da diverse settimane e ora il suo rientro è nuovamente slittato. Al termine della gara di Champions, Simone Inzaghi ha dichiarato: “Tra poco tornerà con noi, sta lavorando e lui vuole lavorare ai massimi, penso che tra una settimana/dieci giorni sarà con noi e tornerà a giocare come ha sempre fatto”.

Inter, Acerbi salta il Lecce

Dalle dichiarazioni di Simone Inzaghi possiamo comprendere principalmente due cose: che le condizioni di Acerbi non preoccupano e che però sarà costretto a saltare anche la 22^ giornata di Serie A. Insomma, De Vrij sarà nuovamente chiamato agli straordinari e le scelte del tecnico piacentino in difesa saranno quasi obbligate.

Non sorprende che l’Inter stia pensando al calciomercato e che sia alla ricerca di un nuovo profilo per sostituire l’azzurro, se non per questa stagione quantomeno per la prossima.