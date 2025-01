Bisseck scalpita ed è pronto al rientro: buone notizie per Inzaghi (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter si prepara ad affrontare il Lecce nella 22^ giornata di Serie A. Sarà necessario conquistare i tre punti e Simone Inzaghi spera di poter recuperare qualche pedina importante. In tal senso, arrivano buone notizie da Bisseck, il difensore tedesco scalpita, è pronto a rientrare dall’infortunio.

Bisseck, infortunio alle spalle: è pronto al rientro

Archiviato il capitolo Champions League, i nerazzurri tornano a pensare al campionato e alla prossima partita con il Lecce. Simone Inzaghi non sottovaluterà di certo la trasferta salentina, tanto che con buona probabilità non farà alcun turnover, e spera di recuperare qualche pedina dall’infermeria.

Arrivano buone notizie da Bisseck, il difensore tedesco oggi dovrebbe allenarsi in gruppo e di conseguenza tornerà a disposizione. Sicuramente non partirà dal primo minuto, ma potrebbe comunque giocare uno spezzone di partita con lo scopo di mettere minuti nelle gambe.

La difesa sarà quindi composta da Pavard, De Vrij e Bastoni, con Darmian, Carlos Augusto e Bisseck che possono poi entrare a gara in corso per sostituire i loro compagni. Ancora ai box Acerbi, per lui servirà ancora un po’ di pazienza e la situazione inizia a pesare all’Inter. Il recupero del tedesco è comunque una buona notizia per Simone Inzaghi, che finalmente può dare un po’ di respiro ai suoi.

Le condizioni di Calhanoglu

Sembrava esserci qualche speranza anche per il recupero di Hakan Calhanoglu, ma alla fine il centrocampista turco non ce l’ha fatta. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita di Champions di mercoledì, quando i nerazzurri sfideranno il Monaco.

In quell’occasione potrebbe giocare uno spezzone di partita, per poi tornare dal primo minuto contro il Milan nella 23^ giornata di Serie A. Calhanoglu vuole esserci al derby per sfidare la sua ex squadra, filtrano buone sensazione sulla sua presenza.