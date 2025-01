Lecce-Inter: dove vederla in TV, probabili formazioni e pronostico (Photo by Fabio Ferrari/LaPresse)-interdipendenza.net

La 22^ giornata di Serie A si avvicina e l’Inter dovrà affrontare fuori casa il Lecce. Sulla carta è una partita semplice, ma nel calcio lo si sa: nulla è già deciso. I nerazzurri dovranno quindi mantenere altissima la concentrazione, anche perché il Napoli corre veloce verso lo Scudetto.

Lecce-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Nerazzurri e salentini si affrontano con obiettivi diversi e differenti stati d’umore. Entrambe vogliono vincere per perseguire i propri obiettivi, di conseguenza potrebbe uscirne una partita divertente, ecco dove vederla in TV. Lecce-Inter sarà visibile, previo abbonamento, in diretta su DAZN e Sky, al canale 251. La si potrà seguire anche in streaming sempre su DAZN, Sky GO e NOW.

Quando e dove si gioca

Lecce-Inter andrà in scena domenica 26 gennaio, alle ore 18:00, allo stadio Via del Mare di Lecce.

Probabili formazioni di Lecce-Inter

Marco Giampaolo schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Davanti a Falcone, la difesa a quattro sarà formata da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. In mezzo al campo, Pierret sarà affiancato da Coulibaly ed Helgason. Dorgu completerà il tridente composto anche da Krstovic e Tete Morente.

Simone Inzaghi recupera Bisseck, ma il difensore tedesco partirà dalla panchina. L’Inter scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Sommer, la retroguardia sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulla banda di destra Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian, mentre a sinistra partirà Dimarco.

In mezzo al campo, Asllani siederà in cabina di regia, al suo fianco fiducia in Barella e Mkhitaryan. In avanti, Lautaro farà coppia con Thuram.

Probabile formazione Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Pierret, Coulibaly; Dorgu, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

Pronostico di Lecce-Inter

Nonostante la fatica di Champions la differenza di qualità e di classifica tra le due squadre è notevole, di conseguenza l’Inter parte ampiamente favorita.