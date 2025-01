Trasferta importantissima per l’Inter di Simone Inzaghi, che al Via del Mare affronterà il Lecce di Giampaolo. Una partita in cui sarà obbligatorio conquistare i tre punti, ma che dati i tanti impegni andrà gestita dal punto di vista fisico. In mezzo al campo, Calhanoglu sarà ancora assente e i candidati per sostituirlo sono due: Asllani e Zielinski.

Ballottaggio Asllani-Zielinski: chi gioca con il Lecce

Il ruolo del play è cruciale nello scacchiere di Simone Inzaghi, chi lo svolge ha il compito di dettare i tempi di gioco, ma anche di tenere corta la squadra. Ha una forte importanza tattica, oltre che tecnica, di conseguenza la scelta va sempre ponderata accuratamente.

Il titolare, lo si sa, sarebbe Hakan Calhanoglu, ma il centrocampista turco è ancora fermo ai box e salterà dunque la partita con il Lecce. Detto questo, si rinnova il duello per il suo sostituto, che come di consueto vede protagonisti Asllani e Zielinski.

Il primo è in crescita e nelle ultime uscite ha offerto prestazioni ordinate, senza acuti ma anche senza particolari sbavature. Il secondo, invece, lo ha già fatto in passato con ottimi risultati. Considerato che ultimamente ha giocato il giovane albanese, si può ipotizzare che spetti ancora a lui tenere le chiavi del centrocampo, ma nulla è ancora deciso.

Barella verso il riposo? Le ultime

Se da un lato è sicura l’assenza di Calhanoglu, così come quella di Acerbi del resto, dall’altro non è nemmeno sicura la titolarità di Barella. Il centrocampista sardo è sembrato un po’ appannato nelle ultime partite e forse verrà tenuto a riposo.

In caso di iniziale panchina, al suo posto dovrebbe scendere in campo dall’inizio Frattesi, sempre al centro delle voci di mercato per via dell’interessamento della Roma. Staremo a vedere quali saranno le decisioni definitive di Simone Inzaghi.