Lecce-Inter, Inzaghi è pronto al turnover: ecco chi resta in panchina (Photo by Massimo Paolone/LaPresse)

Archiviato il capitolo Champions, l’Inter torna a pensare al campionato e alla prossima partita con il Lecce. Una sfida in trasferta che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto, ma che arrivando a metà tra una notte europea e un’altra impone a Simone Inzaghi diversi ragionamenti. Il tecnico piacentino deve gestire l’energia dei suoi giocatori, di conseguenza pensa al turnover.

Lecce-Inter, Inzaghi pensa al turnover

I nerazzurri si trovano in un buon stato di forma e tallonano il Napoli, che questa settimana è impegnato nel big match con la Juventus di Thiago Motta. Per continuare a sperare di vincere lo Scudetto è necessario non fallire, soprattutto quando di fronte ci si trova le “piccole”.

Questa settimana l’Inter affronta al Via del Mare il Lecce e lo farà con la sicurezza di non poter contare su Calhanoglu e Acerbi. Bisseck ha recuperato, ma non è ancora sicuro che Simone Inzaghi lo convochi. Detto ciò, considerando che mercoledì i meneghini affronteranno il Monaco in Champions, il tecnico piacentino potrebbe virare sul turnover, soprattutto in mezzo al campo e in attacco.

In porta e in difesa, almeno per il momento, non ci sono grossi dubbi, con Sommer che dovrebbe essere protetto da Pavard, De Vrij e Bastoni. Sulla banda di destra c’è il primo ballottaggio, con Darmian che potrebbe far respirare Denzel Dumfries.

In mezzo al campo ci saranno le principali novità, Frattesi partirà con buona probabilità dall’inizio al posto di Barella, mentre Zielinski si siederà in cabina di regia rilevando Asllani, mentre Mkhitaryan è insostituibile. In avanti, Lautaro Martinez va verso il riposo, al suo posto scalpita Taremi, ma i dubbi verranno sciolti a ridosso del match.

La probabile formazione dell’Inter

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.