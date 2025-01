Calciomercato Inter, quanti nomi per il dopo Acerbi: ecco la lista (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)-interdipendenza.net

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato, ma l’Inter ha diverse situazioni in cantiere. A dire la verità, però, si pensa soprattutto a quello estivo, quando la rosa potrebbe subire molti cambiamenti, soprattutto in mezzo al campo e in difesa. Nel reparto arretrato sarà necessario sostituire Acerbi e la dirigenza ha molti nomi in lista. Ecco tutti i giocatori presenti nel taccuino di Marotta.

Calciomercato Inter, chi sostituirà Acerbi

Periodo ricchissimo d’impegni per l’Inter che dopo aver vinto in Champions si prepara ad affrontare il Lecce. Nel mentre, però, il calciomercato è ancora aperto e quindi la dirigenza pensa anche alle varie situazioni, sia in entrata che in uscita.

La tenuta fisica di Acerbi non dà più le garanzie che servono per essere il perno della retroguardia e quindi Marotta e Ausilio si stanno inevitabilmente guardando intorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando a Beukema per sostituirlo in un’operazione che porterebbe il giocatore del Bologna a Milano nel corso della prossima estate.

Il centrale piace molto, sia alla dirigenza che a Simone Inzaghi, perché è abile a marcare ma sa anche impostare. Insomma, un prototipo di difensore moderno che fa sicuramente gola, ma per il quale ci sono concorrenti e le resistenze dei felsinei. Al momento gioca in una difesa a quattro, dovrebbe quindi adattarsi a una configurazione che prevede una retroguardia a tre, ma ha le qualità per poterlo fare.

Mercato Inter, gli altri nomi in lista

Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi difensori all’Inter del futuro, alcuni più credibili di altri. Nel Bologna c’è anche un altro giocatore interessante: Lucumì. Nella Lazio c’è un certo Mario Gila che ingolosisce e non poco, ma attenzione anche a Bijol che nonostante stia trovando qualche difficoltà è di sicuro affidamento.