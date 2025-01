È sicuramente un periodo particolare quello che sta vivendo Davide Frattesi, al centro dei desideri della Roma, ma che al contempo deve concentrarsi sui prossimi impegni con l’Inter. Questa sera ci sarà la Champions e lui potrebbe partecipare, analizziamo la sua situazione, dal mercato alla possibilità di vederlo i campo con lo Sparta Praga.

Frattesi, la Roma prepara l’offerta ufficiale

Non è un mistero ormai che Frattesi si stia lentamente allontanando dall’Inter. Il centrocampista vuole giocare di più e ha individuato nella Roma il club giusto in cui diventare protagonista. I giallorossi sono interessatissimi, anche perché hanno bisogno di un rinforzo in mezzo al campo, ma la richiesta è molto alta.

I meneghini vorrebbero incassa tra i 40 e i 45 milioni di euro per una cessione immediata, una cifra che i capitolini non possono raggiungere in questo momento, salvo cessioni illustri. Detto ciò, la dirigenza della Roma avrebbe in mente un piano e nei prossimi giorni potrebbe presentare un’offerta ufficiale.

L’idea è quella di mettere sul piatto 30 milioni di euro fissi più tra i 10 e i 15 milioni di bonus variabili. Una volta determinata l’offerta, questa verrà presentata a Marotta e Ausilio che poi dovranno prendere una decisione. Simone Inzaghi vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine della stagione, ma il giocatore vorrebbe partire.

Titolare in Champions? Cosa filtra

Il mercato rimane una questione prioritaria, ma prima si deve pensare alla Champions e alla prossima sfida con lo Sparta Praga. Frattesi è completamente recuperato e insidia Barella per un posto tra i titolari, anche se al momento il centrocampista sardo parte in pole.

Questa potrebbe essere la giusta occasione per accumulare minuti importanti e dimostrare di meritare più spazio, ma la sua titolarità non è al momento assicurata. Staremo a vedere quale sarà la decisione di Simone Inzaghi.