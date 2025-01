I nerazzurri saranno impegnati questa sera in una grande notte di Champions. L’obiettivo sarà quello di conquistare i tre punti per ipotecare il passaggio alla fase a eliminazione diretta, ma non sarà semplice. Manca sempre meno a Sparta Praga-Inter, ecco le ultime sulle formazioni delle due squadre.

Sparta Praga-Inter, le ultime sulle formazioni: le scelte d’Inzaghi

Simone Inzaghi deve rinunciare ancora ad Acerbi, Bisseck, Correa e Hakan Calhanoglu. Assenze pesanti, soprattutto quella del turco che con la sua esperienza europea e la sua qualità avrebbe fatto molto comodo al tecnico piacentino. L’Inter scenderà in campo, come di consueto, con il 3-5-2.

Davanti a Sommer, la difesa a tre sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni. Scelte obbligate in difesa, con l’unico dubbio legato a Carlos Augusto che finirà però in panchina. Sulle corsie, sulla destra partirà Dumfries, in splendida forma, e Dimarco sulla sinistra.

In mezzo al campo, Asllani farà le veci di Calhanoglu, al suo fianco spazio a Barella e a Mkhitaryan, ma occhio a Frattesi che scalpita e che potrebbe sostituire il sardo. In avanti, Marcus Thuram torna in campo dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Panchina iniziale per Taremi e Arnautovic che saranno utilizzati al massimo a gara in corso.

La formazione dello Sparta Praga con l’Inter

Lars Friis schiererà la sua squadra con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Vindhal, davanti a lui la linea a tre sarà composta da Vitik, Panak e Sorensen. Sulla destra via libera alla corsa di Wiesner, mentre a sinistra a quella Ryenes. Il duo di centrocampo, con il compito d’impostare e interdire, sarà formato da Laci e Kairinen.

Sulla trequarti, alle spalle di Olatunji unica punta, spazio alla qualità di Birmancevic e Haraslin, loro tre avranno il compito d’impensierire la retroguardia dell’Inter.